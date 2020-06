Dynamisch slot-event Zaai Aalsmeer

Aalsmeer – Vrijdag 26 juni vond alsnog het vanwege de corona uitgestelde slot-event van Zaai plaats en waar kon dat beter dan in The Beach! Ruud Vismans en zijn zonen runnen een geweldige locatie waar zelfs in deze tijd nog mogelijkheden zijn om op de verplichte anderhalve meter afstand een geslaagde middag te organiseren.

Deze editie Zaai verliep weliswaar anders dan gepland, maar de geboden alternatieven hebben zeker niet ingeboet aan kwaliteit. Personal en plenaire coach Anja de Die gaf blijk van haar enthousiasme voor deze editie Zaailingen. Ook een aantal – inmiddels ex Zaailingen – gaven in hun vlot gesproken speech weer wat Zaai de afgelopen tijd voor hen heeft betekend, wat zij hebben geleerd en waar zij sterker in zijn geworden en dat is niet gering. Mooie persoonlijke verhalen waarin zorgen, de fantastische power en vindingrijkheid werden gedeeld met alle aanwezigen. Het cadeau dat zij hadden voor Anja de Die en Kirsten Verhoef (project-organisator) was een bewijs van dankbaarheid voor al de geleerde kennis.

Warm welkom

De middag begon met een warm welkom! Ruud Vismans ontving als een voortreffelijke gastheer de Zaailingen in de oudste Bloemenveiling van Aalsmeer. Ruud hoopt april 2021 met zijn gezin zijn 25 jaar jubileum groots te kunnen vieren op de – voor hem – meest bijzondere plek van Aalsmeer. “Het is een plek geworden waar mooie sociale dingen gebeuren.” Voor wethouder Robert van Rijn was het absoluut geen opoffering om op zijn vrije dag de Zaailingen toe te spreken. Op een spontane en ongedwongen wijze toonde hij zijn bewondering voor de jonge ondernemers. Hij prees hun vitaliteit. “Er is een enorme veerkracht in onze Aalsmeerse samenleving, veel mensen, instellingen en bedrijven gaan creatief, innovatief, professioneel, collegiaal en ruimhartig om met de vele uitdagingen waarvoor wij in deze tijd komen te staan. Als gemeente willen wij helpen daar waar het kan en mogelijk is. Naast het landelijk steunpakket heeft de gemeente Aalsmeer ook een pakket aan steunmaatregelen vastgesteld. Zo betalen gebruikers van bedrijfspanden geen onroerendzaakbelasting en is er voor dit jaar een noodfonds ingesteld.” De wethouder daagde de Zaailingen uit om mee te blijven denken. Verder had hij lovende woorden voor Hugo van Luling, voorzitter van Ondernemend Aalsmeer, en Patricia Reuskens van de Rabobank: “Twee betrouwbare partners”, voor Anja de Die: “Van deze coach krijg ik zoveel energie”, voor Kirsten Verhoef: “Het DNA van Aalsmeer” en voor de nieuwe accountmanager Dick Helsloot. Dat Zaai wordt gecontinueerd lokte applaus uit. Tot slot eindige de wethouder met de woorden: “Blijf investeren in verbinding en blijf dit enthousiasme vasthouden.”

Veel waardering

Coach Anja de Die sprak haar waardering uit over de wijze hoe iedereen op eigen wijze is gegroeid, meer zelfvertrouwen heeft gekregen waardoor er ook meer ideale klanten kwamen, zelfs in deze toch geen eenvoudige tijd. Voor alle deelnemers had zij een persoonlijk woord en een quote waar iedereen zeer blij mee was. “Het is een tijd geleden dat ik zo een mooi diploma kreeg”, grapte één van hen.

De goed georganiseerde middag was – ondanks dat er veel werd gesproken – geen moment saai en dat kwam door het afwisselende programma. Patricia Reuskens van de Rabobank wist met haar betoog ieder een hart onder de riem te steken. Haar flexibele sleutel tot succes sprak de deelnemers zeer aan en velen hadden al gebruik gemaakt van het netwerk van de bank. “Weet mij te vinden bij formele en informele momenten.” Ook Hugo van Luling bood als voorzitter van Ondernemend Aalsmeer zijn hulp aan. “Ik ben een ondernemer pur sang en vind het top om hier te staan.”

De Zaailingen kregen voor één jaar een gratis lidmaatschap aangeboden en bovendien gaat Ondernemend Aalsmeer de nieuwe lichting Zaailingen helpen. Want, zo benadrukte Van Luling: “Wat mij altijd heeft geholpen tijdens mijn 37 jaar ondernemerschap is samenwerking! Deel je zorgen maar ook jouw kennis.”

Gezellige borrel

Vóór iedereen werd uitgenodigd voor de gezellige afsluitende borrel, kreeg Dick Helsloot nog de gelegenheid zijn ervaring van deze dynamische middag te delen.”Wat een geweldige mensen, wat een energie, en wat een zelfvertrouwen! Ik heb zulke mooie verhalen gehoord, het was heerlijk om mee te maken.” Na een paar uur binnen bij een aangename temperatuur, was het buiten onder de parasols – waar iedereen werd voorzien van een drankje en hapje – opnieuw goed toeven.

Janna van Zon