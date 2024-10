Duo-expositie in De Lindeboom

Regio – Van 17 tot en met 26 oktober is in de galerie van KunstRondeVenen, in winkelcentrum De Lindeboom in Mijdrecht, een expositie ingericht met keramiek van Anke van Aken-Hofman en schilderijen van Aldert Kamp. De galerie is geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 16 uur. De exposanten zullen zelf als gastvrouw of -heer aanwezig zijn.

Objecten van klei

Anke van Aken-Hofman werkt ongeveer vijftien jaar met klei. Na haar opleiding aan de PABO heeft zij de akte Handvaardigheid gehaald. Tijdens haar werk bij het Montessori-basisonderwijs ging haar voorkeur onder meer uit naar de creatieve vakken. Haar laatste school, in Alphen aan den Rijn, beschikte over een pottenbakkersoven. Pas later is zij zelf op haar zolder gaan werken met gewone klei en gietklei. Ze heeft enkele jaren een cursus gevolgd bij Crea in Uithoorn. Nu gaat ze bijna wekelijks naar pottenbakkerij “Patch of Heaven” in Kudelstaart. Daar komt ze in aanraking met nieuwe technieken, werkt ze op de draaischijf en doet zij nieuwe ideeën op. Thuis heeft ze de zolder ingeruild voor een uitbouw aan de garage. Hier staan ook de draaischijf en de pottenbakkersoven. Ze vindt het vooral leuk om verschillende technieken uit te proberen en toe te passen.

Realisme en impressionisme

Een tekenleraar op de middelbare school zei tegen Aldert Kamp, toen hij achttien jaar was, dat hij talent had voor tekenen en schilderen. Vijftig jaar lang liet hij die opmerking in zijn hoofd sluimeren, zonder daar iets mee te doen. Met het pensioen in zicht, schreef Aldert zich vijf jaar geleden in voor een beginnerscursus schilderen met olieverf. Leergierig, maar zonder enige voorkennis en ervaring met schilderen, begon hij daarmee, onder leiding van een ervaren kunstenaar. Zijn talent werd wakker geschud. Een hobby was geboren. Hij raakte al snel verrast van zijn eigen kunnen. Met het tonen van zijn schilderijen wil hij het publiek inspireren ook te blijven leren, dingen te doen, waarvan je denkt dat je ze niet kunt. In de expositie laat hij een groot deel van zijn oeuvre zien, van zijn allereerste probeersel tot en met zijn meest recente schilderij, inclusief een aantal studies op papier. Zijn schilderstijl beweegt zich tussen het realisme en realistisch impressionisme. De meeste voldoening haalt hij uit fijnschilderen en het schilderen van landschappen. Soms realistisch, soms realistisch-mystiek. Zijn stijl kenmerkt zich door de nadruk op lichteffecten, scherpte en vaagheid en het gebruik van heldere kleuren.

Foto is aangeleverd