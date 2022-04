Duo-expositie bij KunstRondeVenen

De Ronde Venen – Flory Oerlemans Pels en Alex Stempels zullen van 5 tot en met 28 mei exposeren in de galerie van kunstenaarsvereniging KunstRondeVenen, in winkelcentrum de Lindeboom 7. Flory laat je genieten van haar impressionistische schilderijen en aquarellen en van haar expressionistische juwelen en Alex toont zijn (sur-)realistische schilderijen en portretten. De kunstenaars zullen zelf in de galerie aanwezig zijn, die ook deze maand zal zijn geopend op donderdag, vrijdag en zaterdag, van 12 tot 16 uur.

Flory Oerlemans Pels is een bekende Amsterdamse beeldend kunstenaar, die inmiddels al twintig jaar woont en werkt in Abcoude. Haar tuinhuis is haar atelier.

Toen ze nog een klein meisje was bepaalden tekenen en schrijven haar leven. Dat is nog zo en daar zijn schilderen en sieraden maken bij gekomen.

Binnen De Ronde Venen kent men Alex Stempels vooral als schilder van portretten van bekende Nederlanders, zoals Johan Cruyff, Joop van de Ende, Rutger Hauer, Jeroen Krabbé en Rijk de Gooyer. Daarnaast maakt hij werken die vooral een verbeelding zijn van zijn creatieve geest.

Alex Stempels woont in Wilnis. Hij vertelt: ‘Ik maak graag foto’s of zoek mooie beelden op het internet. Die vormen de basis van ideeën die ik dan uitwerk op de computer, door beelden samen te voegen. Vervolgens maak ik een schets met potlood of grafietstift en ga daarna pas schilderen. Acryl heeft mijn voorkeur, omdat ik daarmee snel kan doorwerken door de korte droogtijd.Voor meer informatie over de expositie, de kunstenaarsvereniging en de kunstenaars kun je terecht op www.kunstrondevenen.nl en op de Facebookpagina van de vereniging.