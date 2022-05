Uithoorn – Maandagmiddag 30 mei ontdekte men in Uithoorn een grote dumping van drugsafval in Uithoorn en wel op de bouwopslagplaats achter de oude burgemeesterswoning, op de parkeerplaats bij de Vomar. De politie heeft de zaak in onderzoek. Zodra er meer naar buitenkomt zullen wij dit bericht aanvullen. (foto Jan Uithol)