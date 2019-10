Duizendste rit voor ANWB AutoMaatje Uithoorn

Uithoorn – ANWB Automaatje Uithoorn heeft de duizendste rit mogen rijden. Een hele mooie mijlpaal binnen negen maanden na de start. Deze duizendste rit werd gereden door vrijwillige chauffeur Annelies van Erp. Zij bracht mevrouw Turk naar een vriendin voor hun tweewekelijkse potje scrabble. Al 25 jaar spelen ze dat samen en sinds een paar maanden maakt ze voor het vervoer gebruik van ANBW AutoMaatje.

Vrijwilliger Annelies ging dit jaar met pensioen en wilde graag iets nuttigs doen voor de samenleving doen en iets voor iemand betekenen. Annelies: “Ik rijd met veel plezier voor AutoMaatje en voel me thuis bij deze club”. Annelies had voor de gelegenheid slingers meegenomen, de duizendste rit is tenslotte toch een klein feestje. Als dank werden de ruim dertig vrijwilligers getrakteerd op koffie met een bijzondere taart.

Maar wat is AutoMaatje eigenlijk? Bij ANWB AutoMaatje vervoeren plaatsgenoten met hun eigen auto minder mobiele mensen die niet meer zelf voor vervoer kunnen zorgen, of lastig van de bestaande vervoersdiensten gebruik kunnen maken. De deelnemer betaalt hiervoor een kleine vergoeding aan de chauffeur. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ritje naar de kapper, de huisarts, het ziekenhuis, maar zeker óók naar een vriend(in) om weer eens lekker op de koffie gaan. AutoMaatje Uithoorn is een samenwerking tussen Uithoorn voor Elkaar, de gemeente Uithoorn, de ANWB en veel enthousiaste vrijwilligers. Wilt u ook deelnemer of chauffeur worden? Neem dan contact op met 0297-303103 of mail naar automaatje@uithoornvoorelkaar.nu.