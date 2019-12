Dubbel goud voor Dansschool Nicole

Mijdrecht – Afgelopen zondag deden de Ministars en Selectie 2 van Dansschool Nicole mee aan hun 1e danswedstrijd van dit seizoen. Namelijk bij Shell We Dance, de grote danswedstrijdorganisatie van Nederland die bekend staat om hun hoge niveau en vele concurrenten. Een echte uitdaging voor alle meiden dus! Vroeg in de ochtend werden de haren van de Ministars gevlochten, de make up op gedaan en vertrokken ze naar het theater in Hoofddorp. De 16 jongste meiden hadden er heel veel zin in en hadden gezonde zenuwen. In de eerste show waren de Ministars als vierde aan de beurt. De 16 danseressen straalden en knalden het podium af!

De choreografie gemaakt door hun docente Nancy was zeer afwisselend en strak in elkaar gezet. Dit in combinatie met het enthousiasme van de meiden leidde tot een verdiende eerste prijs! Daarna was het de beurt aan Selectie 2. Zij stonden in hun categorie te knallen op een gave mix met een choreografie van hun docent Rik. Alsof ze het al aanvoelden, want niet alleen hun kostuums waren goud, ook zíj haalden de 1e plaats!

Erg knap dat beide groepen meteen al bij deze 1e wedstrijd de eerste prijs mee naar de dansschool nemen. Natuurlijk hopen ze op nog meer prijzen, maar als ze met zoveel plezier en enthousiasme blijven dansen dit seizoen, dan hebben ze sowieso altijd prijs!