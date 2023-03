Dubbel feest bij ANWB Automaatje Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen maandag was het groot feest voor de vrijwilligers van ANWB AutoMaatje, de vrijwillige vervoersdienst van Participe Amstelland in Aalsmeer. Het was niet alleen de derde verjaardag van de dienst, maar ook reed chauffeur Tanya het 1000e ritje. Zij haalde mevrouw Ran thuis op om haar naar haar gymclub te brengen en na afloop bracht zij mevrouw weer naar huis. De terugreis ging via Zuydveste, waar coördinator Huib Vogelaar en veel vrijwilligers zich hadden verzameld om mevrouw feestelijk te onthalen en in de bloemetjes te zetten. In het prachtige huiskamertheater van Zuydveste was er koffie en taart.

1000e ritje

Tanya is vrijwillige chauffeur en rijdt met veel plezier voor AutoMaatje. Ze vindt het fijn om mensen te helpen en vooral voor oudere mensen wil zij graag iets betekenen. Het doet haar veel plezier om eraan te kunnen bijdragen dat mensen (weer) mobiel zijn en er op uit kunnen blijven gaan. Tanya vindt het leuk om te weten wie zij in de auto heeft en maakt graag een praatje met de mensen die zij rijdt. Iedereen heeft zijn of haar eigen verhaal! “Het mooie van dit vrijwilligerswerk is bovendien dat je zelf je beschikbaarheid kunt aangeven. Gemiddeld rijd ik twee ritjes per week, maar meer of minder kan ook.” Het valt Tanya wel op dat vooral vrouwen gebruik maken van de vervoersdienst. “Maar ook mannen rijden we graag!”

Een aantal vrijwilligers werpt zich in het dagelijks leven op als ambassadeur. Hun inzet en toewijding is groot en zij vertellen aan wie het maar wil horen over ANWB AutoMaatje. Tanya vertelt dat zij ook regelmatig folders verspreid op locaties waar ouderen komen, zoals bij de pedicure en de kapper. Het toeval wil dat mevrouw Ran via een folder bij haar kapper, neergelegd door Tanya, geïnformeerd werd over AutoMaatje. Intussen heeft Tanya mevrouw al vele malen gereden.

Gymclub

Mevrouw Ran rijdt sinds enige tijd niet meer zelf en de mogelijkheden van het openbaar vervoer zijn voor haar zeer beperkt. Zij is erg te spreken over de vervoersdienst, coördinator Huib en alle vrijwilligers. ANWB AutoMaatje maakt het bijvoorbeeld mogelijk om haar gymclubje wekelijks te kunnen blijven bezoeken. Ze gymt met veel plezier in de groep Meer Bewegen voor Ouderen in ’t Parochiehuis, een cursus van Participe Amstelland. Mevrouw maakt graag van de gelegenheid gebruik om de fijne lessen onder de aandacht te brengen. “We hebben zo’n leuke leraar en hij laat ons hard werken! Maar hij kijkt goed naar ieders mogelijkheden. Vanuit de les kijken we uit op de Jozefschool en al twee keer hebben er ook kinderen met ons meegegymd, dat was zo leuk!”

Mevrouw Ran heeft intussen zo’n dertig ritjes gemaakt met ANWB AutoMaatje en heeft daarbij verschillende chauffeurs leren kennen. “Ze zijn allemaal even behulpzaam, geduldig en zorgzaam.” Mevrouw vond het heel leuk om bij het feestje verschillende chauffeurs te herkennen en nam spontaan het woord om alle vrijwilligers en de coördinator te bedanken.

Derde verjaardag ANWB AutoMaatje Aalsmeer

Sinds de start van ANWB AutoMaatje in Aalsmeer (in maart 2020) weten steeds meer mensen de vervoersdienst te vinden. Zowel het aantal deelnemers als het aantal vrijwilligers groeit, na een aanvankelijk valse start als gevolg van de coronamaatregelen. Nog maar een half jaar geleden werd de 500e rit gevierd en nu is al de 1000e rit gereden.

De vrijwillige vervoersdienst voorziet duidelijk in een behoefte: Inmiddels staan ruim 200 inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart ingeschreven en een groot deel van deze mensen maken met regelmaat gebruik van ANWB AutoMaatje. De dienst is bedoeld voor inwoners die minder mobiel zijn en voor vervoer afhankelijk zijn van anderen. Dit maakt dat zij minder vaak de deur uit kunnen gaan dan zij willen. ANWB AutoMaatje wil mensen helpen mobiel en actief te blijven. Vrijwillige chauffeurs vervoeren hun buurtgenoten tegen een kleine vergoeding naar bijvoorbeeld de dokter, het ziekenhuis of de fysiotherapeut. Maar ook naar een vriendin, het winkelcentrum of naar de bridgeclub. Zo kunnen mensen mee blijven doen. Het is niet nodig om lid te zijn van de ANWB.

ANWB AutoMaatje Aalsmeer is een samenwerking tussen Participe Amstelland, de gemeente Aalsmeer, de ANWB en veel enthousiaste vrijwilligers. Wilt u ook gebruik maken van AutoMaatje? Of lijkt het u leuk om als chauffeur of planner aan de slag te gaan? Neem dan contact op met ANWB AutoMaatje Aalsmeer via 0297 303141 of info@automaatje-aalsmeer.nl