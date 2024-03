3 Kilo glasaal als cadeau voor 80e verjaardag

Aalsmeer – Op donderdagmiddag 14 maart is vijftien kilo glasaal, oftewel babypaling, uitgezet in de Westeinderplassen bij de watertoren. Deze uitzet is ter bevordering van de palingstand. De glasaal is, na een lange reis van de Sargassozee waar ze geboren zijn, in twee jaar terug gezwommen naar Europa en in Frankrijk gevangen. Dit vangen is speciaal voor uitzet in zoetwater. Met speciaal vervoer zijn de babypalingen naar Nederland gebracht om op verschillende plekken uitgezet te worden. De kleine aaltjes zijn al ongeveer 8 centimeter lang.

Speciale donatie

Twaalf kilo is gekocht door een samenwerking tussen Gemeente Aalsmeer, Vislust en visserijbedrijf Rekelhof. Dit jaar was er nog een speciale donatie van Han Verboom. Op zijn 80e verjaardags vroeg hij om een bijzonder cadeau. Op zijn feest vroeg hij geld dat gebruikt kon worden om namens hem drie kilo glasaal vrij te laten in de Westeinder. Dat wilde hij dan ook met eigen ogen zien gebeuren natuurlijk! Op deze zonnige middag konden de kleinkinderen meteen zelf voelen hoe het is om drie kilo glibberende glasaaltjes door je vingers te laten wriemelen. De nieuwe bewoners leken zich snel thuis te voelen in de Aalsmeerse Poel.