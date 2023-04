Dragons Den: ‘Leerzaam voor student én bedrijf’

Aalsmeer – Op woensdag 19 april hebben de studenten van Yuverta mbo Aalsmeer tijdens een Dragons Den de onderzoeksresultaten van hun innovatieopdracht gepresenteerd. Tweedejaars Joe Williams, Jens de Koning en Jorry van der Meulen gingen er met de eerste prijs vandoor met hun onderzoek naar Aquaponics.

Onderwijs en onderzoek

Het afgelopen half jaar hebben de tweede- en derdejaarsstudenten van de opleidingen Teelt en techniek en Groene handel en logistiek gewerkt aan hun innovatieopdracht. Vanuit het practoraat Circulaire AgriBusiness zijn onderwerpen uit de tuinbouwsector onderzocht. Dit practoraat heeft als doel om onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden en zet zelf ook onderzoek uit ter verbetering van het onderwijs. Studenten werkten aan echte opdrachten vanuit de praktijk: de sector heeft een bepaald probleem, studenten formuleren een vraagstelling, doen onderzoek en gaan op zoek naar een antwoord. Dat leverde een aantal interessante onderzoeken en resultaten op die in pakkende pitches aan de jury (de dragons) zijn gepresenteerd.

Dragons

De jury bestond uit Rokus Hassefras en Svetlana van Amerongen van Yuverta, John Zwaan van de Floral Trade Group, Yvonne Cassee van Nieuwkoop Europe en René de Vreede van de Rabobank Leiden-Haaglanden. Zij hebben de studenten beoordeeld op onder andere presentatietechnieken, samenwerking en innovativiteit.

Winnaars

De eerste prijs van 250 euro was voor de tweedejaars studenten Joe Williams, Jens de Koning en Jorry van der Meulen. Zij hebben bij Rahmat Peijpers onderzoek gedaan naar Aquaponics: een duurzaam systeem voor het gelijktijdig kweken van vissen en planten. Zij ontvingen deze prijs niet alleen vanwege hun goede pitch, maar ook door de goede onderlinge samenwerking. Het team bestond uit een technische man, een teler en een marketeer waardoor ze direct kansen zagen om een nieuw product op de markt te brengen! De tweede prijs van 150 euro was voor Jim van der Zwet, Bram de Nooij en Koen Rutgrink. Deze tweedejaars hebben een onderzoek gedaan naar het verduurzaming/marketing in de keten. Hun conclusie: door zonnepanelen op een waterbassin te plaatsen, kunnen de energiekosten flink gereduceerd worden. Eerstejaars Ruben Leeuwenburg won de derde prijs van 100 euro voor zijn onderzoek naar logistieke aanpassingen in een loods van bloemengroothandel C. Leeuwenburg in Rijnsburg.

Inkijkje

De Dragons Den is georganiseerd door Yuverta in samenwerking met Greenport Aalsmeer. Volgens Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer was de Dragons Den ook dit jaar weer geslaagd. “Het is mooi om te zien hoe studenten aan de slag gaan met een echte opdracht uit de praktijk: studenten krijgen een inkijkje in een tuinbouw- of handelsbedrijf en het levert de ondernemers ook echt iets op waarmee ze verder kunnen. Kortom, leerzaam voor de student èn voor het bedrijf.”