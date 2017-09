Dr. Sjaak Burgers benoemd tot Ridder

Aalsmeer – Op zaterdag 16 september ontving Dr. Sjaak Burgers uit Kudelstaart, longarts bij het Nederlands Kanker Instituut/Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis (NKI/AVL), uit handen van burgemeester Jeroen Nobel een hoge Koninklijke onderscheiding voor zijn grote inzet voor mensen die ziek zijn geworden door asbest. Dat gebeurde tijdens de viering van het 20 jarig jubileum van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN).

Als longarts bij NLI/AVL en eerder bij het Erasmus Medisch Centrum heeft Dr. Sjaak Burgers baanbrekend werk verricht op zoek naar nieuwe behandelingen en medicijnen voor mensen met asbestkanker. Daarvoor reisde hij de hele wereld over en deed hij zelf ook veel onderzoek. Hij is een van de artsen die een nieuwe behandelwijze heeft ontwikkeld die de levensverwachting van asbest patiënten aanzienlijk heeft verbeterd. Burgers heeft een indrukkende lijst van publicaties op zijn naam staan.

Daarnaast is Burgers een arts die zich hard maakt voor het welzijn en de specifieke problematiek van zijn patiënten. Hij leidde tal van longartsen op, zodat mensen met asbestkanker dichtbij huis behandeld kunnen worden. Verder is hij voorzitter van de werkgroep mesotheliomen van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculuse. Deze werkgroep heeft bijgedragen aan een goede diagnose en registratie van asbest patiënten. Dat is van belang om in aanmerking te komen voor een uitkering van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS).

Burgers is medeoprichter van de Asbestslachtoffers Vereniging Nederland (AVN) en zat jarenlang in het bestuur. Hij zorgde er onder meer voor dat vrijwilligers van de AVN een plek op de poli kregen om patiënten te ondersteunen. Verder geeft hij regelmatig lezingen voor de AVN. Burgers wordt alom geprezen als een kundige, bevlogen en betrokken arts die altijd de beste zorg voor zijn patiënten wil. Dr. Sjaak Burgers is benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Foto: Burgemeester Nobel gaat bloemen uitreiken aan dr. Sjaak Burgers (midden).