Douches weer open bij zwembad De Waterlelie

Aalsmeer – Goed nieuws voor zwemmers: voor en na het zwemmen mogen zij weer gebruik maken van de gemeenschappelijke douche in De Waterlelie.

Stap voor stap versoepelen de maatregelen bij het zwembad aan de Dreef. Op maandag 18 mei opende het zwembad de deuren na 10 weken gesloten te zijn. Banenzwemmers, zwemles kinderen en een week later ook de deelnemers van de sportgroepen trekken thuis de zwemkleding aan en kleden om in de sporthal van het sportcentrum. Deze maatregel blijft tot nader orde gehandhaafd. Om het Coronavirus onder controle te krijgen mochten zij de afgelopen 6 weken niet douchen. Nu kan dat weer wel!

Zomervakantie

Tijdens de zomervakantie kunt u ook weer volop zwemmen bij zwembad de Waterlelie. Het zwembad is elke dag geopend voor banenzwemmen, sportgroepen, recreatief zwemmen buiten of binnen en zomer zwemlessen. Tijdens de vakantie periode kan iedereen voor en na het zwemmen douchen. Ook de buitendouches gaan weer open.

De buitenbaden zijn bij mooi weer geopend tot 1 september. U reserveert vooraf een tijdsblok waarbinnen u een verfrissende duik komt nemen. Dit kan van 9.30 tot 13.30 uur of van 14.30 tot 18.30 uur. Tevens koopt u online uw toegangskaart.

Entree buitenbad en kiosk

De entree voor de buitenbaden is volledig buiten om, links van de binnen glijbaan. Zijn de weersomstandigheden niet gunstig om buiten te zwemmen, kom dan binnen zwemmen, spelen en plezier maken in het water. Kijk op de www.dewaterlelieaalsmeer.nl of u buiten of binnen recreatief kan zwemmen.

De kiosk op het buitenterrein is geopend wanneer de buitenbaden open zijn.