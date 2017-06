Dorpsfeest Rijsenhout een succes!

Rijsenhout – Een bijna vlekkeloos verlopen dorpsfeest is voor het bestuur aanleiding om ook voor 2018 de koppen weer bij elkaar te steken. Uit de vele positieve reacties van de bezoekers blijkt dat het dorpsfeest voor herhaling vatbaar is. De braderie op donderdag, was mede door het mooie weer, druk bezocht. Op het zelfde moment vond de ‘dikke banden race’ plaats voor de kinderen uit Rijsenhout. Een felle strijd tussen de kinderen op hun dagelijkse fietsen met enthousiaste ouders langs de kant. Hierna was het de beurt aan de wielerronde van Rijsenhout georganiseerd door de Bataaf. De drie verreden koersen leverden een prachtige strijd op voor renners en publiek.

Na afloop kon iedereen direct door naar dorpshuis de Reede voor de reünie. Een gezellige avond om bij te praten voor de bewoners van Rijsenhout. Ook de leden van de actiegroep ‘Rijsenhout zegt NEE’ kwamen hier verslag uitbrengen van de door hen bijgewoonde raadsvergadering in Hoofddorp. Op vrijdag waren de kinderen weer aan de beurt. De door dj Denny georganiseerde kinderdisco was een groot succes. Helaas werd de daaropvolgende disco voor de jeugd van 12 tot 16 jaar zeer slecht bezocht. Zelfs de speciaal hiervoor opgebouwde panna kooi kon geen publiek trekken.

Op zaterdag was er op het terrein van voetbalvereniging SCW een zeskamp georganiseerd. Leuke spelletjes, een heuse stormbaan en gezellig publiek hebben dit tot een onvergetelijke middag gemaakt. Na afloop is er nog lang nagepraat op het gezellige terras bij SCW. De laatste avond van het dorpsfeest werd ingevuld door een optreden van BB and the Soulmates in dorpshuis de Reede. De voeten gingen van de vloer en de laatste consumptiemunten werden omgezet in een drankje. Mede door de geweldige inzet van alle vrijwilligers is het dorpsfeest Rijsenhout dit jaar een succes geworden. Rijsenhouters bedankt. Tot volgend jaar!