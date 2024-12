Doortrappen tot 100ste: Stralend fietsfeest

Aalsmeer – De liefde voor fietsen stond centraal tijdens het bijzondere evenement Doortrappen tot de 100ste, een sportieve en feestelijke ochtend georganiseerd door Doortrappen en team Sportservice op donderdag 19 december. Het was een dag vol activiteiten die de fiets en de fietser in het zonnetje zetten. Van een sfeervol verlicht Bloemhof tot een unieke fietstour door de sporthal: alles draaide om plezier, vitaliteit en vrijheid.

Gevarieerd en origineel

Het programma was gevarieerd en origineel. Fietsendokter Waning stond paraat om tweewielers te controleren en tips te geven voor een veilige rit. In de speciaal opgezette fietsenwasstraat, compleet met de kenmerkende blauwe schoonmaakdoeken van Loogman, kregen fietsen een frisse opknapbeurt. Voor de sportievelingen was er fietsgymnastiek, en tijdens het fietsspeeddaten ontmoetten deelnemers elkaar op een speelse manier. De fietsquiz bleek een groot succes: deelnemers testten hun kennis en maakten kans op mooie prijzen zoals een fietshelm, een achteruitkijkspiegel en andere fietsgadgets. Het hoogtepunt was het fietsen door een prachtig verlichte Bloemhof, wat zorgde voor een magische afsluiting van de dag.

Fietsen: gezond, vitaal en vrij

Dit evenement benadrukte niet alleen het plezier van fietsen, maar ook de voordelen ervan. Fietsen houdt je vitaal, biedt vrijheid en helpt je mobiel te blijven, ongeacht je leeftijd. “Het is een leuke manier om gezond te blijven én nieuwe mensen te ontmoeten”, aldus een enthousiaste deelnemer. Fietsgroep Aalsmeer Doortrappen zet zich in om mensen zo lang mogelijk veilig en met plezier te laten fietsen. In april start de Doortrappen Fietsgroep Aalsmeer, een initiatief waar fietsers samen actief en gezond blijven.

Het evenement in Bloemhof vormde de perfecte opmaat voor dit nieuwe programma. “Dus, pak de fiets, ontdek de vrijheid en blijf in beweging. Want fietsen is niet alleen gezond, het maakt je wereld ook een stukje groter”, aldus Teamsportservice Aalsmeer en Doortrappen.

Foto: aangeleverd