Doneeractie voor behoud Oranjefeest in Aalsmeer

Aalsmeer – Het Oranjecomité organiseert al 19 jaar het gratis kinderfeest tijdens Koningsdag op het Raadhuisplein, maar heeft dit jaar twee flinke tegenvallers. “Na twee coronajaren kwamen we er achter dat de accu’s van de kartbaan door niet gebruik zwaar te lijden hadden gehad, ze zijn compleet op”, vertelt voorzitter Rob Severin. “Er is hulp geboden en dankzij een spontane donatie is het probleem gedeeltelijk opgelost, maar er is toch nog een tekort van 1.000 à 1.250 euro.”

Het Oranjecomité is daarom nu een actie gestart. Mensen die willen doneren en zo het Oranjefeest in stand willen houden kunnen de QR code (zie de advertentie) scannen met de camera van hun telefoon en zelf bepalen hoeveel ze willen en kunnen doneren. Deze QR code is direct gekoppeld aan het bankrekeningnummer van de Stichting Oranjecomité: NL64 RABO 0386 2121 63.

Vrijwilligers

Ook is het Oranjecomité noch naarstig op zoek naar enkele vrijwilligers! “Nog zeven”, zegt Rob. Vond je het vroeger ook zo leuk? En ben je nu oud genoeg om te komen helpen? Overigens is niemand te oud om te helpen, iedereen kan reageren en hierdoor zorgdragen dat dit geweldige non-profit evenement nog jaren door kan gaan. Rob tot slot: “We zorgen de hele dag goed voor onze vrijwilligers. Het zal ze aan niets ontbreken.” Aanmelden kan per mail: iris@aalsmeeroranje.nl of bel 06-16441684