Doneeractie ‘Steun The Beach Aalsmeer’

Aalsmeer – Het is hoog water op het strand van indoorcentre The Beach Aalsmeer. Wat een leuk jaar had moeten worden in de aanloop naar het 25-jarig jubileum op 5 april 2021, is het door het coronavirus een jaar van zakelijk overleven geworden. Zwaar voor alle loyale medewerkers, zwaar voor de familie Vismans en vervelend voor de groep trouwe bezoekers.

Of je er nou kwam om te sporten, te eten, te drinken, te kletsen, om te repeteren met de band of het koor of voor een evenement, in The Beach bruiste het dagelijks.

In The Beach wordt jaarlijks het NK Indoor Beachvolleybal georganiseerd, maar er wordt ook footvolley, korfbal, handbal, rugby, beachsoccer en tal van andere sporten in het zand gespeeld. Er zijn evenementen voor leerlingen van scholen, voor ouderen en voor mensen met een beperking. En The Beach is de vaste locatie voor evenementen als Aalsmeer Roest Niet, de Droomdisco, Salsa-avonden, SPIE- en tal van andere feestavonden en onder andere de place to be op de Laatste Werkdag.

Door de maatregelen zit The Beach in een donkere periode. Het is stil en leeg in het voormalige veilinggebouw. Het gemis duurt steeds langer, wordt steeds groter en het doet pijn om te zien dat 24 jaar keihard werken als gevolg van de corona-pandemie ten onder dreigt te gaan. Want als de huidige situatie aan blijft houden, is de kans groot dat The Beach haar deuren, hallen en restaurant moet sluiten.

Een groot aantal trouwe gasten van The Beach wil dit vorkomen en heeft het initiatief genomen om een doneeractie op te zetten. De inzamelingsactie van ‘De fans van The Beach’ is vandaag, woensdag 23 december, opgestart en inmiddels is al het mooie bedrag van 8.000 euro opgehaald. Er zijn 156 donaties gedaan, variërend van 10 tot zelfs 300 euro, maar zo zeggen de fans: “Iedere euro is welkom.” Het streefbedrag is 25.000 euro.

De familie Vismans laat weten echt ontroert te zijn door alle fijne berichtjes en donaties. “Hartverwarmend lieve mensen!” Ook doneren voor behoud van The Beach? Kijk op www.doneeractie.nl/steun-the-beach-aalsmeer/-48196