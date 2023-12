Doneer kerstpakket aan Voedselbank Aalsmeer

Aalsmeer – Misschien krijgt u dit jaar een kerstpakket, maar heeft u dat eigenlijk niet nodig? De klanten van Voedselbank Aalsmeer zijn er blij mee! Voor deze gezinnen betekent het voedselpakket dat ze wekelijks krijgen dat ze weer een paar dagen eten op tafel hebben en iets extra’s voor de feestdagen is er vaak niet bij. De Voedselbank is dan ook blij met ieder kerstpakket dat geschonken wordt en weggegeven kan worden. Ook aangebroken pakketten zijn welkom. De Voedselbank heeft vooral behoefte aan voedsel. Wijn en andere alcoholische dranken mogenniet aan de klanten uitgedeeld worden.

Te doneren kerstpakketten kunnen afgegeven worden bij de Wereldwinkel in de Zijdstraat 15, bij Renault Nieuwendijk aan de Zwarteweg 93 en bij Ford De Hartog aan de Madame Curiestraat 3 in Kudelstaart. Bedrijven die kerstpakketten over hebben en deze willen doneren, wordt gevraagd contact op te nemen via 06-37471838 of per mail: voedseldonatie@voedselbankaalsmeer.nl.