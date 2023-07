Donaties voor goede doelen van Nieuwendijk

Aalsmeer – Renault Nieuwendijk heeft ook dit jaar lokale stichtingen en goede doelen gulle schenkingen kunnen doen. Dankzij een uniek initiatief waarbij elke medewerker een bedrag kan toewijzen aan een goed doel naar keuze, zijn in totaal 52 organisaties ondersteund met een totale donatie van maar liefst 16.832,50 euro. Bij Renault Nieuwendijk geloven ze dat het ondersteunen van de lokale gemeenschap een essentieel onderdeel is van hun verantwoordelijkheid als bedrijf. Daarom wordt voor alle medewerkers een jaarlijks bedrag beschikbaar gesteld zodat zij zelf kunnen beslissen welke goede doelen zij willen steunen.

Stichting Re-Boost

Dit jaar zijn niet alleen diverse lokale organisaties getrakteerd, maar zijn ook twee speciale doelen gekozen waar het team van Nieuwendijk hun bijdrage aan heeft kunnen doneren. Eén van deze doelen is Stichting Re-Boost, die een uniek programma aanbiedt aan jongvolwassenen die zijn vastgelopen in het leven, zodat zij weer grip kunnen krijgen op hun eigen toekomst. Een bedrag van 2.020 is geschonken aan de Stichting.

De Weggeefkelder

Daarnaast is er voor gekozen om de Weggeefkelder te ondersteunen, een organisatie die tweedehands goederen weggeeft aan mensen die niet kunnen rondkomen of een problematische thuissituatie hebben. Met trots is een donatie van 1.680 euro overhandigd aan de Weggeefkelder. Zowel Stichting Re-Boost als de Weggeefkelder waren enorm dankbaar voor deze bijdragen en hebben aangegeven dat ze al mooie plannen met deze giften hebben kunnen maken.

Nieuwendijk is erg blij dat ze hen een welverdiend steuntje in de rug hebben kunnen geven en zo een positieve impact hebben kunnen maken in onze gemeenschap. Renault Nieuwendijk blijft zich inzetten voor maatschappelijke betrokkenheid en zal blijven zoeken naar manieren om een positieve verandering teweeg te brengen. Ze kijkt uit naar de voortzetting van dit waardevolle initiatief in de toekomst!