Donatie voor Stichting Ouderen Aalsmeer

Aalsmeer – Op dinsdag 16 januari werd namens de medewerkers van Waterdrinker een cheque ter waarde van 2.000 euro overhandigd aan Stichting Ouderen Aalsmeer. Gerard Bus reikte deze uit aan Ineke Loogman, medeoprichtster van de stichting. Ellen van Leeuwen overhandigde daarbij een prachtig boeket bloemen.

Deze gulle gift is tot stand gekomen door de medewerkers van Waterdrinker, die ervoor kozen de waarde van hun kerstpakket te doneren. Het is een treffend voorbeeld van de gemeenschapsgeest die binnen het bedrijf heerst en het warme hart dat aan de Aalsmeerse ouderen wordt toegedragen. De cheque vormt een mooie aanvulling op de eerder gesponsorde kerststukjes voor de Ouderen Kerstlunch en werd met veel warmte en genegenheid overhandigd in het Green Trade Center.

Foto van links naar rechts: Ellen van Leeuwen, Ineke Loogman en Gerard Bus voor de inspiratiewand in het Green Trade Center.