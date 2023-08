Donatie voor Johannes Hospitium

De Ronde Venen – Het Johannes Hospitium te Wilnis heeft een prachtige donatie van € 350,– in ontvangst mogen nemen van TTC de Merel. Deze donatie is bij elkaar gefietst tijdens de Groene Hart Classic, welke is verreden op 25 juni j.l., waarbij de fooienpot en het inschrijfgeld voor deze inkomsten hebben gezorgd.

Het was een fantastisch mooie dag met een temperatuur boven 30°C. Wellicht voor menig fietser te warm om een tocht van 45, 70 of 110 km te gaan rijden, maar menig toerfietser heeft genoten van de tocht door de polders in het Groene Hart.

Enno Steenhuis Geertsema en Loes Kuijper, organisatoren van de Groene Hart Classic (een sponsor fietstocht in samenwerking met WTC Woerden) hebben de cheque overhandigd aan het Johannes Hospitium. De cheque is dankbaar in ontvangst genomen.