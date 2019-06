Domino’s opent eerste winkel in Mijdrecht

Domino’s opent op 30 juni de deuren van de eerste winkel in Mijdrecht. De winkel is gevestigd aan de Dorpsstraat 65 en biedt zo’n 30 zitplaatsen. Naast ophalen of bezorgen, kunnen klanten ook in het restaurantgedeelte genieten van een vers bereide pizza of Hot Sandwich. De bestellingen worden enkel met elektrische fietsen en scooters bezorgd.

Vierde winkel voor franchisenemer

De vestiging in Mijdrecht wordt gerund door Saman Ebrahimmalek. Naast de nieuwe winkel in Mijdrecht heeft de franchisenemer winkels in Diemen, Maarssen en Amsterdam IJburg. Saman is begonnen als één van de jongste ondernemers binnen Domino’s en hij is vastberaden om ook van zijn nieuwe winkel een succes te maken. Saman vertelt: “Ik kijk er naar uit om de inwoners van Mijdrecht kennis te laten maken met onze pizza’s. Pas op het moment van bestellen beginnen wij met het bereiden van de pizza. Zo kunnen we echt verse en lekkere pizza’s maken en daar ben ik trots op.”

Openingstijden

De winkel is op maandag t/m donderdag geopend van 16:00 – 22:00 uur. Op vrijdag t/m zondag is dit zelfs al van 12:00 uur tot 22:00 uur. Hierdoor is het mogelijk om ook tijdens de lunch al een pizza of Sandwich te bestellen. Meer informatie over acties, openingstijden en bestellingen is te vinden op www.dominos.nl.