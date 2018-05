Doe mee met: Obstakel in De Kwakel

De Kwakel – Samen met vrienden een parcours afleggen met obstakels, teamopdrachten en natuurlijk lekker vies worden en heel veel lol hebben.

De 4e Obstakel in De Kwakel wordt heel anders dan de vorige 3 edities.

Tot dan was Obstakel in De Kwakel nog verdeelt over 4 locaties in en rond De Kwakel. Dat betekende ook dat er veel gelopen (gerend) moest worden. Ditmaal blijven ze bij Poldersport en gebruiken daar maar liefst 52 obstakels. Ook nieuw is dat ze gaan werken met teams van 4 à 5personen. Met dat team ga je zo’n 52 hindernissen langs die je met elkaar gaat bedwingen.

Minder lange stukken hardlopen, wel meer obstakels maar ook activiteiten als boogschieten, kanovaren, vlotvaren, zeskamp en Quakelgolf.

Niet allemaal even zwaar maar samenwerken loont bij bijna alle obstakels.

Met een team heb je in ieder geval steun aan elkaar. Het geeft natuurlijk een enorme voldoening wanneer je met elkaar De Kwakelse obstakelroute kan volbrengen. Aan een wedstrijd doen ze niet. Voor wie echt een snelle tijd wil neerzetten adviseren ze om al om 18:30uur te starten zodat je geen andere groepen hoeft in te halen.

De obstakels zijn genummerd van 1 t/m 52 en bij de hindernissen staan mensen voor begeleiding en veiligheid.

Goed doel

Er wordt gestart tussen 18.30uur en 20.30 uur, elke 15 minuten en na afloop is er een Obstakelfeest bij Poldersport. Deelname is € 15,00 p.p.. Kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 15 jaar betalen € 10,00 p.p. De opbrengst van Obstakel in De Kwakel gaat naar goede doelen. Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar info@poldersport.com.