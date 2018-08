Doe mee met Droomproject van de Kunstploeg

Aalsmeer – De Kunstploeg is net terug van vakantie. De hoogste tijd want het nieuwste project voor de Kunstroute ‘Groeien tot in de hemel’ begint aardig op stoom te raken. Het deelnemersveld is ook dit jaar weer heel divers en varieert in leeftijd van 8 tot 88 jaar. Er is gelukkig nog ruimte voor meer mensen die mee willen doen om een droom te delen. Aanstaande zaterdag 18 augustus is het atelier aan Uiterweg 185 daarom open van 13.00 uur tot 17.00.

Het is heel simpel. Elke deelnemer krijgt aan het begin van dit project een aardewerk terracottapot en een houten geel plantenlabel. Dat label is voor de naam van het kunstwerk. En ieder krijgt de vraag welke droom ga jij kweken? De opdracht is om te laten zien wat ieder graag zou zien groeien. We zijn per slot van rekening allemaal de tuinman van ons eigen leven. Het gaat er om dit met de pot als basis daadwerkelijk te verbeelden. Plantenvormen blijken daarbij een heel goed vertrekpunt.

Rode draad is oranje

Dus welke droom wil jij zaaien en uitbeelden? Zo maken we samen de droom van Aalsmeer. Het mag heel persoonlijk en het mag heel abstract. Eerste even een schets maken is misschien wel handig. De pot moet aan de buitenkant oranje blijven. Dat is de rode draad. Verder is elk materiaal welkom. Het mag over van alles gaan; over roltrappen naar het hemeldak of smartplanten die huilen, een huisje voor iedereen, bloemen die nog nooit iemand gezien heeft, reizen die nog niet gemaakt zijn of over bomen die tot in de hemel groeien. Alles is welkom zolang het met aandacht en inspiratie is gemaakt en zolang de aardewerk pot de basis vormt.

Natuurlijk zijn vriendengroepen ook welkom voor workshops in de ateliers van Femke Kempkes en Karin Borgman. Daarnaast hoopt de Kunstploeg weer op grote diversiteit aan deelnemers zodat in het uiteindelijke droomkunstwerk de samenleving weerspiegeld wordt. Het project is onder meer mogelijk gemaakt door de gemeente Aalsmeer en door de Rabobank. Voor individuele deelnemers zijn de kosten tien euro. Hiermee wordt de deelname van scholen, gehandicaptencentra en zorgcentra tegen een lager tarief mogelijk.

Ophaaldag Kudelstaart

Deze ophaal- en aanmelddag is op zaterdagmiddag 18 augustus van 13.00 tot 17.00 uur bij het atelier van Karin Borgman, Uiterweg 185. Deelnemers uit Kudelstaarts kunnen zaterdag 25 augustus tussen 10.00 uur en 12.00 terecht bij Femke Kempkes aan de Madame Curiestraat nummer 15. Aanmelden voor dit project kan via e-mail DeKunstploeg@Xs4all.nl. Verder is De Kunstploeg te volgen op www.DeKunstploeg.nl en via Facebook.