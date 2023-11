Doe mee met 25e KCA Gedichtendag

Aalsmeer – De KCA Gedichtendag op donderdag 25 januari belooft een bijzondere te worden aangezien het de 25e is! Dichters worden van harte uitgenodigd hieraan mee te doen. Let op: insturen betekent ook voordragen tijdens de KCA poëzieavond die naar alle waarschijnlijkheid wederom in cultureel café Bacchus plaats gaat vinden. Het thema is ‘Thuis’. Wat is jouw gevoel als je denkt aan ‘thuis’? Laat je dichterlijke kijk en creatieve woorden erop los: restricties voor de lengte of stijl zijn er niet. Stuur je bijdrage vóór 1 januari 2024 naar poezie@kunstencultuuraalsmeer.nl. Van de gedichten wordt ook een bundel gemaakt die te koop is tijdens de avond.

Nieuwe dorpsdichter

De Gemeente is op zoek naar een officiële gemeentelijke dorpsdichter, die voor de komende drie jaar namens Aalsmeer en Kudelstaart gedichten voordraagt. Er wordt gezocht naar een creatieve geest met een groot hart voor poëzie. Tot 31 december 2023 kunnen belangstellenden zich voor deze bijzondere positie aanmelden door twee gedichten in te zenden waarvan in ieder geval één een link heeft met Aalsmeer en/of Kudelstaart. Uit alle inzendingen zal een selectie worden gemaakt van veelbelovende dichters. Zij gaan meedoen aan de verkiezingsavond op 25 januari, tijdens de viering van Gedichtendag. Aanmelden als dorpsdichter kan door een mail te sturen naar: lisanne.van.der.pal@aalsmeer.nl. Ook het mailadres voor meer informatie over de functie van dorpsdichter.

Foto: Gedichtendag 2023 in Bacchus met dorpsdichter Jan Daalman.