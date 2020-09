Doe mee aan fotoactie Groei & Bloei

Aalsmeer – Afgelopen week heeft Groei & Bloei Aalsmeer opnieuw twee ingestuurde foto’s van tuinen en plantsoenen beloond met een groenbon. Groei & Bloei heeft als doel om dorpsgenoten aan te moedigen om mee te helpen het aanzien van ‘bloemendorp’ Aalsmeer te vergroten. In deze coronaperiode hebben veel inwoners meer tijd besteed aan de tuin. Ook de gemeente liet door heel het dorp borders aanleggen langs wegen.

Uw/jouw tuin onder handen genomen en trots op het mooie resultaat? Of dagelijks genieten van een openbaar plekje groen?

Maak een foto en stuur deze naar Groei & Bloei Aalsmeer. Er zijn al vijf groenbonnen uitgedeeld, nog vijf te vergeven. Het mailadres is info@aalsmeer.groei.nl (in de krant afgelopen donderdag was het mailadres niet in z’n geheel afgedrukt).