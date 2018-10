Doe mee aan de Rabo GeZZinsloop op 4 november

De Ronde Venen – Atletiekvereniging de Veenlopers organiseert elk jaar de Zilveren Turfloop. De dag begint met de sportieve uitdaging voor de kinderen: De Rabo GeZZinsloop.

Dit is een sportieve loop van 1 kilometer door het sportpark aan de Hoofdweg.

Natuurlijk kun je je best doen om de eerste prijs te halen, maar ze zijn trots op

alle kinderen die over de finish komen. Daarom is er voor iedereen een aandenken.

Je kunt al meedoen als je vier jaar oud bent. Er wordt gelopen in zes categorieën: meisjes t/m 6 jaar, meisjes 7 t/m 9 jaar, meisjes 10 t/m 12 jaar, jongens t/m 6 jaar, jongens7 t/m 9 jaar en jongens 10 t/m 12 jaar. Als je het nog spannend vindt, om alleen te lopen, mag een van je ouders natuurlijk gezellig met je meelopen.

Argon

Ze starten op de parkeerplaats bij voetbalvereniging Argon. Daar staan startvakken, aan de kleur op je startnummer kun je zien in welk startvak je kunt gaan staan. Vanaf de start lopen jullie eerst door het park, rondom de voetbalvelden, en dan finish je op de lekker brede Hoofdweg. Genoeg ruimte om degene die voor je loopt in te halen net voor de finish!

Direct na de finish van de jongste kinderen is de prijsuitreiking in de sporthal. Tijdens de prijsuitreiking worden er leuke (sport)prijzen verloot, dus kom zeker even kijken bij de prijsuitreiking.

De ouders kunnen ook meelopen met een van de langere afstanden: 5, 10 of 16,1 km.

Voor meer informatie zie de website: www.zilverenturfloop.nl De Zilveren Turfloop is een onderdeel van het Zorg en Zekerheidcircuit. Deze bestaat uit acht lopen in de regio.

De Rabo GeZZinsloop is cool, er doen veel kinderen mee, het zal dus druk zijn bij de start. Vraag je ouders de auto thuis te laten, en op de fiets of lopend te komen.

Je kunt je inschrijven in sporthal de Phoenix of een mailtje sturen naar: GeZZinsloop@zilverenturfloop.nl. Dan ligt je startnummer al voor je klaar in de sporthal.