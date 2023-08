Doe jij mee met het maken van een inwonersmagazine?

De Ronde Venen – Stichting Inwoners voor Inwoners (IVI) heeft als doelstelling om inwoners in De Ronde Venen te informeren, met elkaar te verbinden en een podium te geven. Het is dan ook mooi dat de nieuwe meerbode hier een belangrijke partner in is en wekelijks de inwoners op de IVI-pagina de mogelijkheid geeft om dit podium te gebruiken. Want zonder media geen informatie. Dit geeft aan dat de nieuwe meerbode een echte lokale inwonerskrant is! Naast de wekelijkse IVI-pagina willen wij als stichting samen met de inwoners ook periodiek een mooi inwonersmagazine van en voor de inwoners gaan maken. Een magazine waarin mooie verhalen staan van inwoners en initiatieven die er allemaal in onze mooie gemeente zijn. Een magazine waar inwoners dus geïnformeerd worden en wat een podium biedt om als inwoners iets over te kunnen brengen aan andere inwoners. Een magazine wat voor nog meer verbinding gaat zorgen onder de inwoners.

LRM magazine in Leidsche Rijn groot succes

In Leidsche Rijn is er al jaren een magazine wat door en voor de inwoners wordt uitgebracht. Het wordt door de inwoners van Leidsche Rijn zeer goed gelezen en ook gewaardeerd. Dit magazine wordt ieder seizoen weer met veel liefde en samenkracht door een groep enthousiaste inwoners aldaar gemaakt en verspreidt. De wens van IVI is dat er ook in De Ronde Venen zo een mooi inwonersmagazine komt wat voor en door de inwoners gemaakt gaat worden. Al in 2019 hadden we dit idee en waren er al voorbereidingen gemaakt. Echter door de corona was de planning toen niet ideaal en hebben we het even in de ijskast gezet.

Tijd rijp voor inwonersmagazine in De Ronde Venen

Nu lijkt IVI de tijd rijp om dit weer te gaan oppakken. IVI is in gesprek gegaan met de redactie van het blad in Leidsche Rijn om wat adviezen op te halen. Zij hebben ons gesterkt in onze wens en zien zeker kansen voor IVI om ook zo een mooi Inwoners magazine in De Ronde Venen te gaan maken. Ze willen ons daarbij helpen bij de opstart met tips en adviezen. Ook willen we met de nieuwe meerbode om tafel of er mogelijkheden zijn tot samenwerking.

Doe jij mee in ons IVI-redactieteam

Eén van de adviezen die IVI heeft meegekregen is om een redactieteam te maken met inwoners die mee willen doen en bijvoorbeeld artikelen willen schrijven en/of foto’s kunnen maken. Maar ook andere hand en spant diensten willen verrichten. Daarom deze oproep. Dus vindt u dit een leuk initiatief en wilt u graag hier aan meedoen en deel uitmaken van een enthousiast team wat in De Ronde Venen een inwonersmagazine wil gaan uitbrengen van en voor de inwoners meldt u dan aan via info@inwonersvoorinwoners.nl . Wij nemen dan contact met u op! We kunnen alle hulp en handjes goed gebruiken!