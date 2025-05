Dodenherdenking De Kwakel

De Kwakel – De herdenking in De Kwakel was druk bezocht, op de vaste plek in het Egeltjesbos bij het stilte monument Vrijheid Groeit.

Bij het begin van de ceremonie kwamen de leden van de scouting hand in hand de dijk opgelopen om zich op te stellen naast de gepionierde toren. Voorop liepen twee leden van de Bevers die de vlag droegen, onder begeleiding van twee leden van de Stam. De vlag werd na overdracht door de Bevers, door de Stam volgens protocol half stok werd gehesen.

Tijdens de herdenking werd er stilgestaan bij het landelijke jaarthema: 80 jaar Vrijheid Dit werd gedaan door middel van een overdenking door diaken Jeroen Hoekstra en verschillende gedichten die werden voorgedragen door leden van scoutinggroep St Joannes. Deze gedichten kwamen dit jaar uit de gedichtenbundel die verzameld zijn door het landelijk 4 en 5 mei comité.

Tenslotte werd er nog een gedicht voorgedragen namens de Buurtkamer. Nadat de trompettist de taptoe had geblazen, was iedereen twee minuten stil. Daarna werd het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus gezongen, mede ondersteund door het zangkoor The Bridges. Hierna volgde de kransleggingen door leden van Scoutingvereniging st. Joannes, Buurtkamer De Kwakel, Kwakelse ondernemersvereniging (KOV), Sportvereniging KDO en gemeente Uithoorn. Na de kranslegging werd iedereen uitgenodigd om een bloem neer te leggen bij het Stilte monument Vrijheid Groeit.

