Documentaire: De zes crashes van de Ronde Venen

Regio – – Vanaf 29 april zendt RTV Ronde Venen een minidocumentaire uit over de zes neergestorte vliegtuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Ronde Venen. Deze documentaire is gemaakt in opdracht van het Regionaal Historisch Centrum Vecht en Venen voor de tentoonstelling 75 Jaar Vrijheid in het Poldermuseum. Centraal in deze documentaire staat het onderzoek van amateur historicus Chris van der Linden.

In de documentaire wordt het verhaal verteld over de vliegtuigcrashes waar Chris onderzoek naar gedaan heeft. Zijn verhaal wordt aangevuld met historische documentatie en foto’s. Hij heeft veel onderzoek gedaan in regionale en nationale archieven en zelfs op de crashsites van de vliegtuigen, opzoek naar meer informatie om zijn verhaal zo compleet mogelijk te maken. Chris van der Linden vertelt in de documentaire gepassioneerd over de verhalen die hem zo aan het hart gingen. ‘Het gaat mij erom dat het verhaal blijft leven en bestaan,’ aldus Chris. De documentaire is opgenomen in de zomer van 2019. Kort na de opnames is Chris overleden aan kanker. In overleg met hem en zijn vrouw is deze mini documentaire tot stand gekomen en in de tentoonstelling opgenomen.

Praktische informatie

De documentaire zal vanaf 29 april een week lang te zien zijn bij RTV Ronde Venen tijdens de Nieuwsronde, ieder uur, op het uur. Ziggo kanaal 36 voor Baambrugge en Abcoude, kanaal 41 voor de rest van de Ronde Venen. KPN: kanaal 1368 voor hele de Ronde Venen. Zodra het Poldermuseum weer voor publiek geopend is, kan de minidocumentaire ook daar bekeken worden