Ditiswatutis helpt zieke kinderen hun wens uitkomen

De Kwakel – Op zondagmiddag 22 mei zal de Nederlandstalige theaterband Ditiswatutis hun programma “levensreis” uitvoeren in Dorpshuis de Quakel, Kerklaan 16 in de Kwakel.Wat mag u verwachten? Een gezellige middag met akoestische instrumenten waarin u verhalend en muzikaal wordt meegenomen in een reis met ervaringen van kind naar ouder wordend mens. Het is een mix van eigen geschreven nummers en pareltjes uit repertoire van bekende artiesten.

Maar altijd weer in de eigen stijl van Ditiswatitis. De opbrengst zal ten goede komen aan langdurig zieke en terminale patiëntjes van 3 – 18 jaar. Zij worden in staat gesteld een wens te realiseren en zo een memorabele dag te beleven.

Non-profit organisatie Make A Wish heeft al jaren ervaring in het verzorgen van zo’n prachtige dag. Daar er in de huidige turbulente wereld veel goede doelen terecht worden gesteund op internationaal niveau dreigen “dichtbij-doelen” wel eens vergeten te worden.

Zowel de theaterband Ditiswatutis als dorpshuis de Quakel dragen daarom graag hun steentje bij aan dit goede-doel-dichtbij. De toegangsprijs bedraagt slechts € 5,00 wat u in de pauze ook recht geeft op een kop koffie. Bij slecht weer zit u in het gastvrije Dorpshuis fijn droog. Bij mooi weer heeft u een gezellige middag in de koele zaal waarbij u ook nog bijdraagt aan iets wat de wereld voor een kind een beetje beter maakt.

Kaarten reserveren:

DITISWATUTIS.jouwweb.nl

Of: 06- 19 70 44 47

Of: DITISWATUTIS@gmail.com