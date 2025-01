Dit jaar extreme verkeershinder rond Amsterdam

Uithoorn – In 2025 vinden er meer grootschalige werkzaamheden dan ooit plaats in en rond Amsterdam. Vanwege de enorme onderhouds-opgave aan wegen en spoor is er het hele jaar, maar vooral in de periode van mei tot en met oktober, veel verkeershinder in de hele regio Amsterdam. Om ervoor te zorgen dat de regio zo goed mogelijk bereikbaar blijft, is er een afname van het autoverkeer nodig van minimaal 20 procent. Daarom worden verschillende maatregelen ingezet om mensen te vragen om samen, anders of minder te reizen.

Groot onderhoud en evenementen

Rijkswaterstaat, gemeente Amsterdam en ProRail werken het hele jaar op verschillende plekken in en rond Amsterdam, met een piek tussen mei en oktober. Rijkswaterstaat werkt dan onder andere aan de Ring A10 van Amsterdam, de A1 en A4, gemeente Amsterdam aan de Middenweg/Linnaeusstraat en ProRail aan Amsterdam Centraal. Ook vinden er grote evenementen plaats waardoor er veel bezoekers richting of door de regio zullen komen, zoals het Festival op de Ring voor 750 jaar Amsterdam, waarvoor een deel van de A10 wordt afgesloten, SAIL en de NAVO-top in Den Haag, waarvoor de A4 en de A5 op bepaalde tijden worden afgesloten. Daarnaast werkt Rijkswaterstaat nog het hele jaar op de A9 tussen Badhoevedorp en Holendrecht en Ring A10 Zuid project Zuidasdok, waardoor er verschillende weekenden afsluitingen zijn. Ook werkt ProRail aan het spoor, waardoor NS op bepaalde trajecten een aangepaste dienstregeling rijdt.

Afstemming van werkzaamheden

De werkzaamheden zijn goed op elkaar afgestemd. Van mei tot oktober volgen de werkzaamheden elkaar op en worden er op momenten ook werkzaamheden gecombineerd. De regio blijft zo goed mogelijk bereikbaar, maar weggebruikers zullen wel continue hinder ervaren, ook al is dat steeds op een ander deel. Vooral in juni en juli is er een periode waarin er gewerkt wordt op de A4 richting Den Haag maar ook ten zuiden van Amsterdam. Zo wordt er én tegelijk aan de A10 Zuid en A10 Oost én aan het spoor bij station Amsterdam Zuid gewerkt. Reizigers aan de zuidkant van Amsterdam moeten in deze periode hun reisgedrag aanpassen. Grootschalige werkzaamheden worden doorgaans in de rustigere zomerperiode uitgevoerd. Er moeten nu zoveel werkzaamheden worden uitgevoerd, dat de zomerperiode daar niet genoeg ruimte voor biedt.

Verkeer beperkt

Om ervoor te zorgen dat het verkeer in de regio niet helemaal vast komt te staan, is een grote vermindering van het aantal auto’s op de weg nodig, minimaal 20 procent. Dat is fors meer dan bijvoorbeeld in de zomerperiode, dan rijdt er zo’n 10 procent minder verkeer. Er worden verschillende maatregelen ingezet om ervoor te zorgen dat minder mensen de auto pakken. In samenwerking met de navigatiediensten worden reizigers goed geïnformeerd over afsluitingen en omrijdroutes. Daarnaast worden reizigers via gerichte communicatie zoals ‘geo-fencing’ op specifieke trajecten vlak voor de start van afsluitingen geïnformeerd over de werkzaamheden en alternatieve reismogelijkheden. In het voorjaar van 2025 start een grote campagne om weggebruikers uit heel Nederland die van en naar Amsterdam reizen te informeren en alternatieven te bieden. Dat gaat dan bijvoorbeeld om kortingsacties met deelvervoer en OV-reizen. Ook worden er extra bergingsvoertuigen ingezet om files door ongelukken sneller op te lossen.

Hoofdingenieur-directeur Gohdar Massom van Rijkswaterstaat West-Nederland Noord: “We hebben in Nederland te maken met een snel verouderende infrastructuur. Bruggen, wegen en tunnels zijn aan onderhoud toe. Zo ook in en rond Amsterdam. De grootschalige onderhoudswerkzaamheden kunnen niet langer wachten. Dit heeft te maken met de slechte staat van de infrastructuur. We gebruiken elke verkeersluwe periode om te werken, maar door de enorme opgave is dit in 2025 niet haalbaar. Om onveilige situaties te voorkomen, en om de regio leefbaar en bereikbaar te houden, is groot onderhoud komende jaren nodig. Daarnaast geldt: als we het niet doen, staan we binnenkort voor nog hogere kosten en meer hinder.”

Wethouder Melanie van der Horst (Verkeer en Vervoer): “Een vermindering van 20 procent is echt een enorme opgave en we hebben daar de reizigers hard bij nodig. Iedereen moet beseffen dat er komend jaar echt wat aan de hand is en dat niet iedereen kan blijven reizen zoals gewoonlijk. Het beste is als mensen niet, minder, samen of anders reizen naar hun bestemming. En daar helpen we ook bij. Want we moeten ervoor zorgen dat de mensen die de regio bevoorraden of cruciale beroepen hebben, de stad nog kunnen bereiken.”

Gedeputeerde provincie Noord-Holland Jeroen Olthof (mobiliteit & bereikbaarheid): “In de data zien we dat ruim 43% van de reizigers naar de regio Amsterdam uit andere delen van Noord-Holland komt, ruim 10% komt uit Flevoland, 18 % uit Zuid-Holland, 14 % uit Utrecht. Die cijfers liegen er niet om en het is belangrijk dat iedereen weet dat deze werkzaamheden eraan komen. Want reizigers van Alkmaar tot Den Haag tot Almere, die ook maar langs de regio Amsterdam moeten reizen, krijgen te maken met drukte en vertraging op de weg. We doen er alles aan de wegen eromheen beschikbaar te houden, maar ook daar wordt het drukker.”

Afbeelding: Provincie Noord-Holland.