Dirk Plasmeijer genomineerd voor de Zilveren Schakel

De Kwakel-Uithoorn – De drie bestuursleden van Stichting de Kwakel Toen en Nu,vinden dat Dirk Plasmeijer, vicevoorzitter van deze stichting en duizendpoot in De Kwakel en daarbuiten, wel eens in het zonnetje gezet mag worden. Hij verbergt zich liefst achter zijn camera, maar is op zoveel terreinen actief voor De Kwakel dat hij nu maar eens in het flitslicht gezien moet worden. Dirk is:

Vicevoorzitter en archivaris van Stichting De Kwakel Toen & Nu, mede organisator Kwakelse Nostalgische Avonden. Bedenker en speler als typetje van een historische Kwakelse paradijsvogel tijdens de Nostalgische Avonden. Fotograaf van de kinder- en grote optochten (35 jaar) van de Kwakelse kermis, dorpsfotograaf van alle overige Kwakelse evenementen t.b.v. het vastleggen en bewaren van historisch Kwakels erfgoed.

Bedenker van nieuwe straat- en perceelnamen (de Oker, Het Vrije Noortveen o.a.)

Actief deelnemer aan VSP-Werkgroep De Kwakel en werkgroep Dorpshart De Kwakel. – Jarenlang vrijwilliger bij KDO o.a. het Sport & Spelweekend en AKU (nu niet meer) – Ontwerper van logo’s en een vlag voor de St. Jans Geboortekerk. Meer zien van zijn werk kijk op www.de-kwakel.com . Breng uw stem uit op www.uithoorndenktmee.nl