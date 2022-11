Diploma voor stokstaartjes bij Qui Vive

De Kwakel – Afgelopen zondag was het alweer de laatste hockeytraining voor de stokstaartjes (kinderen van 4, 5 en 6 jaar oud) van dit najaarsblok bij hockeyvereniging Qui Vive. Acht weken lang hebben de kinderen spelenderwijs kennis gemaakt met het hockeyspelletje of hebben ze verder geoefend met wat ze al eerder hadden geleerd. De laatste training stond in het teken van een pietentraining. De kinderen, velen verkleed als Piet of Sinterklaas, deden allerlei hockeyoefeningen in pietenstyle waarbij ze bijvoorbeeld met de stick pakjes via het dak in de schoorsteen moesten gooien of slalommend moesten hockeyen langs een heleboel pietenzakken. In het zonnetje, met een gezellig muziekje op de achtergrond, was het weer een feestje. Kinderen in de leeftijd van 4-6 jaar die ook kennis willen maken met hockey en hockeyvereniging Qui Vive kunnen zich opgeven voor het voorjaarsblok van de stokstaartjes (8 weken van maart tot en met juni) via stokstaartjes@quivive.nl.