De Dijk komt naar P60 Amstelveen!

Amstelveen – De Dijk is inmiddels een oude bekende bij P60, maar na al die jaren weten ze nog steeds hoe ze het publiek kunnen bespelen op een onvergetelijke manier. Met het enthousiasme en de overgave waarmee zanger Huub van der Lubbe op het podium staat, met een even goede band naast zich, lijkt De Dijk nog wel jaren door te kunnen gaan.

Op donderdag 20 september staan de Godfathers van de vaderlandse popmuziek weer in P60. Het is inmiddels vaste prik, want ook vorig jaar opende band zijn najaarstour in de poptempel van Amstelveen. De afgelopen jaren ontvingen de mannen belangrijke onderscheidingen in de Nederlandse popmuziek en ze hebben inmiddels alle bekende festivals, poppodiums, sporthallen en poptempels ondersteboven gespeeld.

Met een mix tussen soul, blues, rock en chansons heeft De Dijk al heel wat furore gemaakt. Denk aan hitsingles zoals: ‘Als Ze Er Niet Is’, ‘Ga In Mijn Schoenen Staan’, ‘Binnen Zonder Kloppen’ en ‘Bloedend Hart’.

Vorig jaar nog heeft De Dijk zijn 18e studio-album uitgebracht, met werk dat gespeeld is tijdens de GROEF-theatertour. Bijna alle concerten daarna waren uitverkocht dus ga er van uit dat het rennen wordt! Al met al belooft het deze avond weer een gekkenhuis te worden en zal het dak eraf gaan!

Donderdag 20 september, zaal open 20.00 uur, aanvang 21.00 uur. Kaarten kosten zowel in de voorverkoop als aan de zaal (indien dan nog voorradig) 27,50 euro. Kijk voor meer informatie op www.p60.nl/agenda.