Denk mee over voortbestaan Aalsmeerse kerken

Aalsmeer – Het voortbestaan van veel kerken staat landelijk, zo ook in Aalsmeer, onder druk door het teruglopend kerkbezoek. Dat betekent minder geld voor onderhoud en voor de energierekening. En op den duur misschien verkoop of leegstand. Daarom denkt de gemeente samen met de kerkbesturen na over de toekomst van de kerken in Aalsmeer. Maar de vraag is ook: hoe denken Aalsmeerders hierover?

Sommige kerkgebouwen doen alleen dienst voor religieuze vieringen. Andere kerkgebouwen hebben een multifunctioneel gebruik. Nu het kerkbezoek terugloopt, zijn gebouwen minder in gebruik. Vorig jaar hebben gesprekken plaatsgevonden met alle kerkeigenaren en kerkbesturen. Voor sommige kerken is de toekomst onzeker. Daarom is het tijd om met elkaar in gesprek te gaan. Welke rol spelen deze bijzondere gebouwen in het dagelijkse leven? Hoe ze te koesteren en een bredere of een nieuwe invulling geven? Of hoeft dat misschien niet voor álle kerken?

“Kerken zijn karakteristieke gebouwen: ze bepalen het dorpsbeeld van Aalsmeer en Kudelstaart. Nu sommige gebouwen minder in gebruik zijn, is het goed om met elkaar na te denken over de toekomst van de kerkgebouwen. Hoe houden we deze waardevolle gebouwen in stand en zorgen we er voor dat ze niet leeg komen te staan? Wij zijn benieuwd hoe inwoners hierover denken en welke ideeën zij hierover hebben”, aldus wethouder Willem Kikkert (Erfgoed).

Enquête

De gemeente doet een oproep aan Aalsmeerders om mee te denken over een duurzaam, breed gedragen toekomst voor deze markante gebouwen. Daarom is er een filmpje gemaakt over dit onderwerp. Hierin geven wethouder Kikkert, kerkrentmeester van de Dorpskerk Peter Kersloot en de bisschop van Haarlem van de Oud Katholieke Kerk, Dick Schoon, hun visie op dit project. De gemeente roept inwoners op een enquête in te vullen over de toekomst van de kerken. Dit kan op de website participatie.aalsmeer.nl.

Het college heeft in 2020 op verzoek van de Lokale Erfgoedcommissie opdracht gegeven om een kerkenvisie voor Aalsmeer op te stellen. In deze visie inventariseert de gemeente samen met de kerkbesturen het toekomstperspectief. Aalsmeer telt elf kerkgebouwen, waarvan er op dit moment tien in religieus gebruik zijn. Het elfde gebouw heeft inmiddels een andere bestemming gekregen: de voormalige Zuiderkerk is omgebouwd tot een complex met zorgwoningen.