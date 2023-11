Deelnemers enthousiast over cursus Politiek Actief

Aalsmeer – De gemeenteraad Aalsmeer biedt inwoners elk jaar de mogelijkheid om de cursus Politiek Actief te volgen. Dit jaar werd de cursus afgesloten op 16 november, waarbij de deelnemers een certificaat ontvingen uit handen van burgemeester Oude Kotte. Uit een evaluatie van de cursus bleek dat de cursus zeer goed beoordeeld werd door de deelnemers.

Kennismaken

De cursus bestaat uit drie avonden waarin kennis wordt gemaakt met het gemeentebestuur en met de gemeenteraad. Kennis wordt opgedaan over het politieke en bestuurlijke proces, de rollen en instrumenten van de gemeenteraad en de invloed van inwoners op lokale politiek. Drieëntwintig Aalsmeerders volgden dit jaar de cursus.

Deelnemers krijgen daarnaast de mogelijkheid een gratis debattraining te volgen. Dit jaar maken 15 van de cursisten daar gebruik van. Naast presentaties over hoe de gemeente werkt, hoe het zit met de financiën, hoe de besluitvorming in de raad tot stand komt en welke mogelijkheden tot invloed je als inwoner hebt, maakten de deelnemers ook letterlijk kennis met bestuur en raad. Zo gingen zij in gesprek met burgemeester Oude Kotte, wethouder Kikkert en gemeentesecretaris Vellenga. En maakten zij uitgebreid kennis met een groot aantal raads- en commissieleden. Na afloop hebben de cursisten een evaluatie formulier ingevuld. Daarin gaven zij een aantal tips om de cursus volgend jaar nog beter te maken. Zo stelden een aantal mensen voor om één bepaald onderwerp of raadsvoorstel van het begin tot het eind te volgen, zodat je ontdekt hoe het besluitvormingsproces precies werkt en wat er allemaal bij komt kijken. Ook heel positief is dat meer dan de helft van de deelnemers aangaf te overwegen zelf politiek actief te willen worden.

Inzicht en begrip

Alle deelnemers zijn van plan deze cursus aan te bevelen bij anderen. Veelgehoorde opmerkingen waren bijvoorbeeld ‘Je steekt er zeker iets van op. Je ontmoet mensen met dezelfde interesse. Het geeft inzicht in wat er speelt. Je leert begrijpen hoe politiek werkt in Aalsmeer. Het is een goede manier om je netwerk in Aalsmeer uit te breiden. Je leert sneller de weg kennen om invloed te hebben op bepaalde zaken. Ik begrijp nu beter waarom het soms zo lang duurt voordat er een besluit is genomen. Het heeft me meer vertrouwen in de politiek gegeven’.

Met deze enthousiaste reacties gaat de griffie van de gemeenteraad aan de slag om volgend jaar weer een mooie cursus te organiseren. Heeft u ook belangstelling? U kunt zich nu alvast opgeven bij de griffie van Aalsmeer: griffie@aalsmeer.nl.