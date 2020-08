Deelname Greenpark meiden B aan Flames Cup Bensheim

Aalsmeer – Afgelopen weekend waren de meiden B selectie van Green Park Aalsmeer te gast op een sterk bezet toernooi bij Flames Bensheim. Met deelname van verschillende handbalteams uit de hoogste Zwitserse en Duitse Jeugddivisies was dit een mooie graadmeter om te zien waar het team staat. Het team, wat dit jaar weer uitkomt in de Jeugddisivie West (Landelijke Jeugd), staat onder leiding van die nieuwe coaches Björn Budding en Margot Höslcher, beide geen onbekenden in de handbalwereld en Aalsmeer.

Het is lang spannend geweest of het toernooi doorgang kon vinden. Wekelijks was er contact met de organisatie en slechts drie weken geleden werd er groen licht gegeven. Onder strikte regelgeving op het gebied van veiligheid en hygiëne kon het toernooi van start. De meiden, waarvan de meesten een topsport contract hebben op school, konden op vrijdagmiddag reeds vertrekken.

Op zaterdagochtend stond om 09.00 uur de eerste wedstrijd tegen het gastteam op het programma. De drie poule wedstrijden werden gespeeld met wisselend success, mede gezien door de vele wisselingen en het uitproberen van andere spelsystemen. Uiteindelijk wordt er nipt verloren van HSG Bensheim (de latere winnaar) en TuS Köningsdorf. De wedstrijd tegen HSV Solingen-Gräfrath werd gewonnen. In de strijd om de 5e en 6e plek trekt, na een gelijkspel en het nemen van strafworpen, Tv Idstein aan het langste eind. Al met al een leerzaam toernooi wat veel houvast geeft voor de Nederlandse competitie.

Komende weken spelen de meiden nog een aantal oefenwedstrijden en een ander toernooi bij E&O in Emmen. Op 27 september start de competitie tegen Veneco Velo uit Wateringen met een thuiswedstrijd in de Bloemhof.