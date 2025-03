Deelfietsen in de gemeente nu beschikbaar voor gebruik

De Ronde Venen – De deelfietsenproef is van start. Lokale ondernemers realiseren samen met Deelfiets Nederland en de gemeente in totaal zeven deelfietslocaties. Eén van de locaties is woensdag 5 maart feestelijk geopend. Ook zijn vijf andere locaties in gebruik genomen. De zevende locatie wordt gerealiseerd na de renovatie van het station in Abcoude. De deelfietsen zijn voor een in eerste instantie proefperiode van twee jaar beschikbaar. Per locatie staan er vier deelfietsen. Bij succes worden dit er meer.

Deelfietsen als ‘last-mile solution’

Met de plaatsing biedt de gemeente een alternatief voor kortere afstanden, de zogenaamde ‘last-mile’. Daarnaast zijn deelfietsen een handige optie voor mensen op doorreis, bijvoorbeeld onderweg naar het bedrijventerrein of de Vinkeveense Plassen. Wethouder Anja Vijselaar (duurzame mobiliteit): “Het is fantastisch dat we dit als middelgrote gemeente weten te realiseren. Met de hoeveelheid forenzen en toeristen die we dagelijks voorzien, is de deelfiets een mooie optie om de OV-reis te vervolgen.”

Feestelijke opening

De feestelijke opening deelfietslocatie viaduct N201 Vinkeveen gebeurde afgelopen woensdag 5 maart. Leden van de ondernemersvereniging Ben van Rijn en Roland Borst en de aannemer die de locaties heeft aangelegd, John Reuring, stapten samen met wethouder Anja Vijselaar (duurzame mobiliteit) op de fiets voor een eerste ritje. Ook burgemeester Maarten Divendal, fanatiek fietser, kwam langs. Aansluitend vond de Recreatie & Toerisme-middag 2025 plaats, waar kort aandacht werd gegeven aan de geplaatste deelfietsen.

De geopende deelfietslocatie bij het viaduct N201 in Vinkeveen is een van de zeven locaties die de gemeente straks telt. De andere locaties zijn gerealiseerd bij Zandeiland 1 in Vinkeveen, de carpoolplaats in Vinkeveen, de carpoolplaats in Abcoude, Busstation Energieweg in Mijdrecht en het Busstation Mijdrecht-Centrum. De zevend locatie komt bij het treinstation in Abcoude, zodra het station gerenoveerd is.

De app van Deelfiets Nederland

De deelfietsen zijn gemakkelijk te gebruiken met de app van Deelfiets Nederland. Na het installeren van de app op de telefoon is de fiets gemakkelijk te ontgrendelen. Voor de huur van een fiets betaalt de gebruiker een starttarief van 0,50 euro en 0,35 euro per 15 minuten. Gebruikt iemand de fiets de hele dag? Dan betaalt de gebruiker het vaste bedrag van 6 euro. Uiteraard kan de fiets tijdens de huurperiode ook op slot gezet worden. De huur loopt dan gewoon door.

Wethouder Anja Vijselaar, leden van de ondernemersvereniging en aannemer John Reuring maken eerste rit op deelfietsen tijdens opening. Foto: aangeleverd.