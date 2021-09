Lange files door storing aan brug over Ringvaart

Aalsmeer – De brug over de Ringvaart bij Aalsmeerbrug had zaterdag aan het begin van de avond storing. Een van de brugdelen (richting Aalsmeer) wilde niet meer zakken en daardoor was het verkeer gestremd.

Het andere brugdeel was wel open, waardoor automobilisten gingen spookrijden om hun bestemming te kunnen bereiken. Hierdoor ontstonden gevaarlijke situaties en lange files vanuit de richting Hoofddorp.

Na ongeveer een half uur was de storing weer verholpen en konden alle wachters hun weg vervolgen.

Fotograaf: VTF – Laurens Niezen