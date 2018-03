Debat: Aalsterveen of Amstelsmeer?

Aalsmeer – Veel belangstelling was er afgelopen maandag 19 maart voor het derde en laatste verkiezingsdebat in het gemeentehuis. Op zoveel publiek was zelfs niet gerekend. Er moesten door de bodes snel stoelen bijgezet worden. De zeven lijsttrekkers kregen ook dit keer vragen en stellingen van de presentatoren Peter Maarsen en Wim Bartels.

Eigen identiteit

Over onder andere de ambtelijke samenwerking met Amstelveen ging het gesprek. Het werd al snel duidelijk dat alle fracties de eigen identiteit van Aalsmeer heel belangrijk vinden. Meer dan alleen ambtelijke samenwerking ofwel samensmelten tot één gemeente zien allen niet zitten en is, als het aan de Aalsmeerse politiek ligt, niet aan de orde. De twee presentatoren lieten de lijsttrekkers wel alvast kiezen tussen twee nieuwe namen: Aalsterveen of Amstelsmeer. Er werd geen keuze gemaakt. Van de mogelijkheid werd gebruik gemaakt om ‘pas’ te zeggen. Niet overigens door CDA-man Robbert-Jan van Duijn, die koos voor Kudelstaart.

Betere kennis

De ambtelijke samenwerking zou wel beter moeten worden, zo gaven de lijsttrekkers aan. Robert van Rijn (VVD) zei graag te willen zien dat de organisatie een betere kennis vergaarde over Aalsmeer en haar evenementen. Ook Ronald Fransen (GroenLinks) gaf aan iets meer bekendheid met de plaats Aalsmeer te willen bij de ambtenaren. Dick Kuin (Absoluut Aalsmeer) gaf aan graag te zien dat de zelfstandigheid van Aalsmeer beter geëtaleerd wordt. Beleidsmedewerkers die Aalsmeerse onderwerpen behandelen terughalen naar het eigen gemeentehuis, stelde Wilma Alink (D66) voor. Jelle Buisma (PvdA) gaf aan tevreden te zijn over de ambtelijke samenwerking, maar vond dat gezamenlijk gemaakt beleid wel aangepast zou moeten worden aan elke gemeente apart. “Aalsmeer is een groot goed.”

Positief en werkbaar dus, maar hier denkt Bram Heijstek (HAC) heel anders over. Hij gaf aan terug te willen naar de oude situatie. “Het heeft het doel niet gehaald, er moet geld bij.” Robert van Rijn was scherp: “Misschien komen deze hoge kosten wel door al jouw ingediende vragen en moties.” Het mildst was het antwoord van Robbert-Jan van Duijn: “De samenwerking heeft ons expertise opgeleverd.”

Nieuwe burgemeester

Als het aan de fracties ligt gaat er na de verkiezingen wel een andere wind waaien in politiek Aalsmeer. Allen kiezen voor een brede samenwerking. Geen gekissebis meer, maar gezamenlijk concrete stappen maken voor Aalsmeer en haar inwoners. En als alle onderhandelingen zijn gevoerd, de gemeenteraad en de wethouders geïnstalleerd, wacht de eerste belangrijke stap: Verkiezing van een nieuwe burgemeester. Interim Jeroen Nobel mag wel solliciteren, maar ‘gewoon’ aanblijven als eerste man is niet wat de partijen voor ogen hebben.

Foto: www.kicksfotos.nl