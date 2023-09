De Vinken start met winst

Vinkeveen – Het eerste achttal van korfbalvereniging De Vinken heeft de eerste wedstrijd van de nieuwe competitie met 19-18 winnend afgesloten. Tegen het bezoekende Roda uit Westzaan was De Vinken de hele wedstrijd de bovenliggende partij. Voor het gevoel onnodig kwam de thuisploeg in de laatste minuten toch nog in de problemen.

De Vinken acteert sinds veertien jaar weer in de eerste klasse van het KNKV. De competitieopzet is evenwel met slechts drie tegenstanders, die elkaar voor de zaalcompetitie twee maal ontmoeten.

“De verwachting is dat we Roda moeten kunnen verslaan”, aldus de nieuwe trainer-coach Frank Dankelman. “We hebben een prima oefenperiode gehad. Het team toont veel inzet en wilskracht en is ook leergierig. Binnen de selectie hebben we een aantal nieuwe mensen mogen verwelkomen, die zich moeiteloos hebben aangepast. Verdedigend hebben we een taaie ploeg en aanvallend in principe een groot scoringsvermogen. We beginnen vandaag met Robin, Zoë, Jerom en Jelle in de aanval en Deena, Eva, Gideon en Levi in de verdediging.”

De thuisploeg nam vanaf seconde één het initiatief. Jerom Stokhof en Zoë van Dasler tekenden voor 1-0 en 2-0. Tot vlak voor rust bleef de marge op twee punten. Vinkentreffers van Levi Kroon (4x), Gideon Leeflang, Robin van der Vliet en Zoë van Dasler brachten de ruststand op 9-6.

Ook na de rust bleef de marge lang rond de twee of drie doelpunten. De op het Vinkennest teruggekeerde Robin van der Vliet en ook Levi Kroon gaven met hun scores de stand een steeds fraaier aanzien. Halverwege de tweede helft was het na een treffer van Jelle Mul 15-10. Levi Kroon met zijn zevende en Jerom Stokhof tilden de stand naar 17-12 en de wedstrijd leek gespeeld.

Hoe anders waren de laatste tien minuten. Roda scoorde met een tussentreffer van Jelle Mul twee keer drie doelpunten op rij. Opeens was het weer gelijk: 18-18. Opnieuw leek Robin van der Vliet de nekslag te geven: 19-18. Voor Vinkeveen was het maar gelukkig dat Roda de door scheidsrechter Van Garderen in de laatste seconden toegekende strafworp niet kon benutten: einduitslag 19-18 in Vinken’s voordeel.