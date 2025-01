De Vinken dendert door

Vinkeveen – Ook in het nieuwe jaar is de hoofdmacht van de Vinkeveense korfbalvereniging De Vinken sterk begonnen. In de thuiswedstrijd tegen Badhoevedorp stonden de volgelingen van Amel Groos bij rust al met 18-5 voor om later met een klinkende 28-8 overwinning de wedstrijd af te sluiten.

Prijsschieten

De Vinken speelde met Zoë van Dasler, Robin van der Vliet, Nieko Dankelman en Jerom Stokhof in de aanval. Deena Dankelman, Eva Hemelaar, Levi Kroon en Jelle Mul vormden de Vinkendefensie.

Na het voorstellen aan het publiek, waarbij de pupillen van de E1 met hun sportieve voorbeelden mochten oplopen, leverde de eerste speelminuut al drie doelpunten op. De uitstekend leidende arbiter Belterman zag Robin van der Vliet al binnen 20 seconden scoren. Maar ook de eerste aanval van Badhoeve leverde een doelpunt op, weer direct gevolgd door een treffer van Levi Kroon. Vanaf minuut vier kon de thuisploeg zes maal achtereen scoren , zodat al in minuut negen 8-1 op het scorebord stond.

Koppositie verstevigd

De Vinken speelde snel, schoot met scherp en verdedigde sterk. De bezoekers, de nummer twee van de ranglijst, hapten zichtbaar naar adem. Het vertwijfelde Badhoevedorp had duidelijk moeite met deze overmacht. Via 8-2 en 15-3 wervelde de Koelemanbrigade door naar een schitterende 18-5 voorsprong bij rust. Ook de tweede helft schoot Vinkeveen uit de startblokken. Binnen drie minuten was het 21-5 en vijf minuten voor tijd was de score opgelopen tot 27-5. Drie treffers van Badhoevedorp volgden, maar de topscoorster van de dag, Eva Hemelaar, mocht vanaf de stip haar zevende treffer laten noteren: zij bracht de eindstand hiermee op 28-8.



Mede door de resultaten in de andere poulewedstrijden heeft De Vinken nu een voorsprong van zes punten op een viertal teams op plek twee. Halverwege de competitie voeren de Vinkeveners de ranglijst aan met een doelsaldo van 174-90. Komende zaterdag komt het Schiedamse Nexus op bezoek, 15.30 uur in de sporthal Vinkeveen.

Doelpoging van Levi Kroon. Foto: aangeleverd.