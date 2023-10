De Vinken 1 pakt belangrijke punten

Vinkeveen – De veldcompetitie korfbal loopt langzamerhand teneinde. Op zaterdag 7 oktober stond de laatste thuiswedstrijd van De Vinken op het programma tegen het Kudelstaartse VZOD. Een belangrijke pot voor de punten om het kampioenschap en ter voorbereiding op het afsluitende duel tegen Atlantis volgende week. De Vinken creëerden veel kansen en haalden de punten met een 15-8 overwinning binnen. De Vinken startte in de aanval met Robin van der Vliet, Jelle Mul, Bart de Ruiter en Kiki den Blanken. De verdediging werd gevormd door Levi Kroon, Zoë van Dasler, Gideon Leeflang en Deena Dankelman.

De eerste twintig minuten waren duidelijk voor De Vinken, dat voor het eerst speelde in nieuwe door Koeleman Elektro gesponsorde shirts. Via een vijftal afstandsschoten van Bart de Ruiter (2x), Gideon Leeflang (2x) en Kiki den Blanken liep de thuisploeg meteen met 5-0 uit. VZOD verzaakte in de beginfase twee keer een strafworp te verzilveren, maar kwam terug tot 5-4. De laatste tien minuten van de eerste helft waren matig van kwaliteit. Het spel was wat rommelig. Vlak voor rust wist Zoë van Dasler de voorsprong weer iets te vergroten door een mooie vrije bal te benutten. Gideon Leeflang scoorde nogmaals van afstand en bracht de ruststand op 7-4.

In de tweede helft liep De Vinken gestaag uit. Bart de Ruiter en Levi Kroon konden van afstand lekker schieten en brachten de stand op 11-6. De eerste aanval begon wat meer te variëren, zodat ook Robin van der Vliet meer mee ging schieten en de 12-6 noteerde. Halverwege de tweede helft zette trainer/coach Frank Dankelman met Jerom Stokhof en Iris den Boer verse krachten in het veld. Ook het slotakkoord was voor de thuisploeg. Levi Kroon en Iris den Boer scoorde van afstand en met een mooie tip-inn zette Zoë van Dasler de eindstand op 15-8. De Vinken haalt hiermee twee hele belangrijke punten binnen. Volgende week wordt de strijd om het kampioenschap beslist.