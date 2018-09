Fit met ‘De Trimmers’ van De Waterlelie

Aalsmeer – Wat is er lekkerder dan het gevoel dat je helemaal ontspannen bent, dat je je fit voelt en de wereld aan kunt. Niks toch. Hoe je dat gevoel kunt bereiken? Sluit je aan bij de trainingsgroep ‘De Trimmers’ in de nieuwe sporthal bij de Waterlelie aan de Dreef!

In de zestiger jaren van de vorige eeuw organiseerde de personeelsvereniging van de toenmalige busmaatschappij Maarse en Kroon sportactiviteiten voor de werknemers. Uit dit clubje is ‘De Trimmers’ ontstaan. Een informeel en op zichzelf staand clubje van mannen die het lekker vinden competitief, sportief bezig te zijn op een recreatief niveau.

In principe kan iedereen deelnemen, maar in de praktijk is de leeftijd van deelnemers 40 jaar en ouder. De meesten hebben ergens in hun sportieve leven wel aan sport gedaan.

De training duurt anderhalf uur. Na een warming-up wordt eerst ongeveer een half uur gevoetbald, daarna een kwartier krachttraining en er wordt afgesloten met een half uur volleybal. Zo’n twee keer per jaar wordt een fitheidstest gedaan.

Eigen niveau

Dankzij de wisselende sport achtergronden van de deelnemers en de flinke spreiding in leeftijd is een situatie ontstaan waarbij ieder op zijn eigen niveau deel kan nemen. In het veld staan altijd wat techneuten en spelers die het meer van hun inzet moeten hebben. De onderlinge verschillen leiden regelmatig tot onverwachte situaties in het veld, zodat soms hilarische spelsituaties ontstaan. Aan het eind van de avond heeft iedereen altijd weer het gevoel dat men het uiterste uit zichzelf en elkaar heeft weten te halen. En dan is het lekker om na afloop heerlijk ontspannen thuis te komen met een zo’n fit gevoel dat je dag erna de wereld weer aan kunt.

Interesse?

‘De Trimmers’ trainen op maandagavond onder leiding van een ervaren instructeur in de sporthal bij de Waterlelie van 19.45 tot 21.15 uur. Interesse? Stuur voor meer informatie een mail naar Frans Melkert (f.m.melkert@kpnmail.nl ) of kom gewoon langs tijdens een training.