De snor in De Kwakel terug van weggeweest

Dit jaar bestaat Feestcomité De Kwakel maar liefst 75 jaar, natuurlijk iets om trots op te zijn. En dat zijn ze in De Kwakel dan ook. In de begin jaren werd er door het Feestcomité een Kermisoptocht georganiseerd en ook tijdens Koninginnedag maakte het Oranjecomité er destijds al een feestelijke dag van.

Het Polderfeest werd in 1976 geboren toen de jongeren binnen het Feestcomité de koppen bij elkaar staken om een feest te organiseren in verband met het 400 jarig bestaan van De Kwakel. Tijdens deze feestelijke dag werden er T-shirts verkocht, je kon deelnemen aan Polstokspringen en er was een Snorrenwedstrijd. De Kwakelse mannen lieten massaal hun snor groeien, want wie wilde nu niet de mooiste snor van De Kwakel hebben! Er kon er natuurlijk maar één de winnaar zijn, Mister Snor De Kwakel werd Kees Lek.

In 1988 is er nogmaals een Snorrenverkiezing georganiseerd, dit keer onder leiding van Kees Lek. Ook toen had bijna elke Kwakelse man zijn snorharen netjes bijgepunt en in de krul. Winnaar werd toen Hans Meijer.

Om oude tijden te doen herbeleven zal er op zondag 6 augustus tijdens Polderfeest opnieuw een Snorrenverkiezing worden georganiseerd. Extra bijzonder is het dat onze allereerste Mister Snor De Kwakel himself Kees Lek bereid is om deel uit te maken van de vakkundige jury. De Jury zal de snorren beoordelen op volheid, verzorgdheid en originaliteit.

Uiteraard hoopt het Feestcomité op net zoveel enthousiasme als destijds in 1976 en 1988. Naast de eeuwige roem valt er dan ook een hele mooie hoofdprijs te winnen. Namelijk een goed verzorgde dag uit voor 10 personen.

Ben jij een vaste gast tijdens Koningsdag, Polderfeest en de Kwakelse Kermis en beschik je over de nodige baardgroei? Dan zou je dit toch niet aan je neus voorbij willen laten gaan!