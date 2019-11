De Sint weer als eerste in Uithoorn

Het is de winkeliersverenigingen van Uithoorn weer gelukt. Sinterklaas is uit de trein gestapt, in de boot en voor hij officieel in Nederland aankwam zetten hij al weer voet aan de Wilhelminakade in Uithoorn. Honderden kinderen en volwassenen stonden hem op te wachten. Na het welkom van van de burgemeester ging de Sint te voet naar winkelcentrum Amstelplein, alwaar hij ook weer door honderden kinderen werd opgewacht.

Vanuit een heerlijke stoel konden de kids bij de Sint op schoot en konden de ouders of andere foto’s maken. Alle tijd werd hier voor vrijgemaakt. Rond het middaguur ging de Sint met zijn gevolg even lunchen en wat uitrusten, om om half twee weer zijn opwachting te maken in winkelcentrum Zijdelwaard

Voor een uitgebreide foto reportage zie volgende week woensdag de Nieuwe Meerbode editie Uithoorn