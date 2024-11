De Ronde Venen bedankt ondernemers

De Ronde Venen – Eens per jaar zet gemeente De Ronde Venen haar ondernemers in het zonnetje. Om ze te bedanken voor hun bijdrage aan de lokale economie en de goede samenwerking. Deze ‘Dag van de Ondernemer’, die ook landelijk wordt georganiseerd, vond plaats op donderdag 21 november in het Leonardo Hotel in Vinkeveen. Het was een inspirerende en goedbezochte bijeenkomst.

Trots op ondernemers

Wethouder Anja Vijselaar (Economie) was blij met de hoge opkomst: “Als gemeente zijn wij ontzettend trots op onze ondernemers. Deze ‘Dag van de Ondernemer’ is een feestje om hen te bedanken voor hun inzet en bijdrage aan de economie en werkgelegenheid van De Ronde Venen. Op wat zij bijdragen én op onze goede samenwerking.”

Onderwerpen waarop gemeente en ondernemers samenwerken zijn onder meer de strategie voor de bedrijventerreinen, de banenmarkt en collectieve investeringen voor ondernemersactiviteiten. Verder werken gemeente en ondernemers samen aan de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen, onder meer via de carpoolapp en deelfietsen.

Sprekers over ‘veilig ondernemen’ en ‘veerkracht’

Centraal in het programma waren twee sprekers. Daniël Verlaan (techjournalist) sprak over digitaal veilig ondernemen. Edwin de Wolf (militair) vertelde aan de hand van gebeurtenissen in zijn leven en loopbaan over veerkracht en kansen zien. Tussen deze twee sprekers door zorgde Thomas Oudshoorn met een Hazes-medley voor een vrolijke noot.

Op de foto van links naar rechts: Daniël Verlaan, José Boesten, Thomas Oudshoorn, Anja Vijselaar en Edwin de Wolf. Foto: Gemeente De Ronde Venen.