De Praam preventief dicht vanwege corona

Aalsmeer – Het coronavirus laat zich niet zo makkelijk de kop indrukken en slaat nog stevig om zich heen, ook in Aalsmeer. Afgelopen zaterdag 22 augustus sloot café-restaurant de Praam eerder haar deuren. Als reden werd een stroomstoring opgegeven. Echter, het was een bericht van een klant die het team deed besluiten om zo snel mogelijk dicht te gaan. “Helaas hebben wij gisteren het vervelende nieuws gekregen dat er op 15 augustus een gast op het terras heeft gezeten die afgelopen week positief is getest op corona”, aldus het team in een bericht op facebook.

“Toen wij dit bericht kregen, zijn wij zo snel mogelijk dicht gegaan. Zo konden wij garanderen dat er niemand meer het restaurant binnen kwam en dit gaf ons ook de tijd om iedereen, die sindsdien geweest is, persoonlijk te kunnen benaderen. Wij hebben geprobeerd al onze gasten te bereiken, maar helaas hebben wij van sommige niet de juiste gegevens en kregen we een aantal niet te pakken”, vervolgt het team.

Uiteraard hopen de eigenaren en de medewerkers dat het allemaal meevalt, maar uit voorzorg is de Praam nu preventief dicht tot dat het gehele personeel zich heeft laten testen. “Tot nu toe heeft niemand symptomen, maar we nemen het zekere voor het onzekere. We verwachten alle testresultaten woensdag binnen te hebben. Daarna beslissen we onze volgende stap. We blijven positief en hopen dat onze testen negatief zijn. Deze keuze gaat ons erg aan het hart, maar jullie gezondheid en die van ons personeel staat voorop.” Voor vragen kan een bericht gestuurd worden naar info@cafedepraam.nl.