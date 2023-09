‘De Paardendief’ terug op het Molenplein

Aalsmeer – In 2017 moest het Centrum al enkele maanden het beeld ‘De Paardendief’ missen op het Molenplein. Het beeld was tijdens een markt van z’n sokkel gereden en had onderhoud nodig. Het bronzen beeld zelf bleef onbeschadigd, maar zijn ‘onderstel’ moest vernieuwd worden. Tijdens de herinrichting van de Zijdstraat en het Molenplein verdween opnieuw het beeld, nu inclusief het muurtje dat de winkelstraat van het plein speels scheidde.

‘De Paardendief’ dan nu echt voor eeuwig verdwenen? Het muurtje wel, maar het beeld naar ontwerp van Leo van de Bos is weer terug. Er is naar korenmolen De Leeuw een pad gemaakt en aan het begin hiervan is het bronzen beeld nu geplaatst. Het Molenplein wordt verder nog opgeluisterd met een halfrond zitbankje en er is een molensteen-kunstwerk in de maak. Zou het gaan lijken op de windwijzer van Jan Lunenburg die jarenlang het plein heeft opgevrolijkt?

‘De Paardendief’ weergeeft het moment waarop de dief het paard tracht te keren. Ruiter en paard vormen één geheel in de concentratie van de beweging. Het beeld is in 1990 geplaatst bij het plein.