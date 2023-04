De Kunstploeg op zoek naar dromen

Aalsmeer – “Jee dat weet ik niet hoor”, zegt één van de deelnemers op de vraag: Waar droom jij van? Karin Borgman en Femke Kempkes van De Kunstploeg hadden weer een mooie opdracht; knip en plak je droom in drie kleuren. Dit hebben ze bedacht voor het ontwerp van de Kunstploeg voor het grote Kunstkast project ‘de ge schie de nis ligt er on der’ waarvoor alle grijze elektriciteitskasten langs de Burgemeester Kasteleinweg worden getransformeerd tot Kunstkasten.

Een uitdaging die met beide handen werd aangenomen door een selecte groep genodigden voor deze eenmalige workshop van De Kunstploeg; bewoners van het nieuwe Zuydveste, cliënten van Ons Tweede Thuis en leerlingen van Yuverta. Alle deelnemers wonen, werken of gaan naar school vlak bij de Kunstkast waar de Kunstploeg het ontwerp voor zou maken; die op de kruising N196 en de Mensinglaan. En De Kunstploeg werkt nu eenmaal graag met een mengeling van inwoners: jongeren en ouderen van divers pluimage. Iedereen maakte een eigen kleurrijk kunstwerk op basis van hun droom. Alle dromen worden door De Kunstploeg samen gebracht op de Kunstkast aan de Mensinglaan. Er is genoeg materiaal voor een prachtig ontwerp!

Serie van zeven

‘Waar droom jij van?’ is nummer drie uit de serie van zeven waarin kunstenaars aan de slag gaan met bewoners om ontwerpen te maken voor de elektriciteitskasten langs de N196. Karin Borgman beet de spits af tijdens project één waarbij ze middels een plantenruil beurs in de wijk waar vroeger de kwekerij van haar vader stond op zoek ging naar wat er nu voor planten achter de ramen staan. En nummer twee was voor graffiti artiest Sander Bosman die in Club N201 een bijeenkomst organiseerde om in de geschiedenis van de feesten er partijen rondom de rotonde van de Zwarteweg te duiken. Hierna volgt het project van kunstenaar Stephanie Rhode die met bewoners van het Zorgcentrum gaat tekenen en duikt in de Aalsmeerse geschiedenis van kwekers en bloemisten.