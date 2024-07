De koninklijke boom in Mijdrecht

Mijdrecht – In de zomer is het voor redacties van kranten vaak “Komkommertijd”. Dit is een term die gebruikt wordt om een periode aan te duiden waarin er weinig nieuws is of weinig belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden. Het woord verwijst naar een tijd waarin de media vooral lichtere of minder belangrijke nieuwsitems brengen, zoals nieuws over komkommers.

Nu dacht ik al journalist al fietsend door Mijdrecht niet direct aan nieuws over komkommers, maar viel mij deze prachtige boom op.Ik parkeerde mijn fiets en liep naar de boom alwaar ik zag dat er op het hekje om de boom een plaatje met tekst was bevestigd. Het verbaasde mij niet dat dit een Koningslinde was, want de boom stond daar zo mooi en statig in het parkje aan de Midrethstraat nabij de kruising van de Prinses Beatrixlaan en de Prins Bernhardlaan. Het kon dan ook geen toeval zijn dat deze boom in 2004 op Nationale Boomfeestdag is gepland ter ere van de geboortedag van onze kroonprinses Catharina-Amalia. Er stond nog bij dat de boom symbool staat voor een gezonde en groene toekomst van ELK kind.

Ik realiseerde mij dat deze koninklijke boom dus net als onze kroonprinses bijna volwassen is en wat ik mij ook realiseerde is dat je van een boom gewoon komkommernieuws kan maken. Dit nieuwsitem is totaal niet belangrijk of serieus van aard, maar beter dan een verhaal over komkommers lijkt mij. En u bent nu in iedergeval op de hoogte dat deze bijna volwassen Koningslinde een koninklijk achtergrond heeft. En wie weet misschien maakt u bij een volgende ontmoeting met de boom onbewust een kleine buiging en maakt het u bewust dat elk kind recht heeft op een gezonde en groene toekomst.